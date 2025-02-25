Рейтинг@Mail.ru
Переговоры России и США: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250225/peregovory-rossii-i-ssha-chto-zhdet-ukrainu-1144471091.html
Переговоры России и США: что ждет Украину
Переговоры России и США: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Переговоры России и США: что ждет Украину
Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T18:22
2025-02-25T18:22
владимир зеленский
политика
мнения
сергей киселев
александр макушин
украина
россия
сша
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111082/54/1110825458_0:0:966:543_1920x0_80_0_0_96fe8ba28853d64728c162329fa6cb0b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской колониальной администрации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев.При этом, по словам Киселева, Украина – это "страна, где возможно все по самому худшему сценарию", поэтому нельзя исключать и вариант новой гражданской войны на Украине, и новой Руины (исторический период второй половины XVII века, когда Гетманщину сотрясали внутриполитические распри и гражданская война, а итогом стал распад государства).Политолог также отметил, что интересы России и США чаще всего не совпадают и даже враждебны друг другу, но сегодня в интересах обеих стран – исключить Европу из процесса украинского урегулирования.Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин в свою очередь выразил мнение, что России, несмотря на текущие обстоятельства, не стоит значительно сближаться с США.По словам Макушина, российской стороне "надо выслушать, что предлагают США, смотреть что выгодно, а что не выгодно, и придерживаться только своих интересов"."Иногда эти интересы могут быть близкими с интересами США, но чаще всего они будут враждебными", - подчеркнул аналитик.Он также добавил, что любой президент США может легко отменить любой подписанный его предшественниками договор, как только он становится для Америки невыгодным. В качестве примера Макушин привел соглашение с Ираном по ядерной программе.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Позже Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу
украина
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111082/54/1110825458_5:0:930:694_1920x0_80_0_0_4b071a8384a45b03619574aa897b887e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский, политика, мнения, сергей киселев, александр макушин, украина, россия, сша, переговоры
Переговоры России и США: что ждет Украину

Во главе Украины станет представитель колониальной администрации – политолог

18:22 25.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевФлаги России и США. Архивное фото
Флаги России и США. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской колониальной администрации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев.
"Полагаю, переговорщики России и США договорятся о компромиссной кандидатуре. Она нам может не понравиться, но это будет, так скажем, представитель колониальной администрации, удовлетворяющий обе великие державы, который будет выполнять их волю. А если эта воля не будет выполняться, то карательные отряды от имени Киева будут ее подавлять на контролируемой Киевом территории", - сказал эксперт.
При этом, по словам Киселева, Украина – это "страна, где возможно все по самому худшему сценарию", поэтому нельзя исключать и вариант новой гражданской войны на Украине, и новой Руины (исторический период второй половины XVII века, когда Гетманщину сотрясали внутриполитические распри и гражданская война, а итогом стал распад государства).
Политолог также отметил, что интересы России и США чаще всего не совпадают и даже враждебны друг другу, но сегодня в интересах обеих стран – исключить Европу из процесса украинского урегулирования.
Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин в свою очередь выразил мнение, что России, несмотря на текущие обстоятельства, не стоит значительно сближаться с США.
"Нам необходимо держать дистанцию как с США, так и с Китаем. Ни одно из крупных государств мира не будет никогда равнозначным союзником. Так устроена геополитика, что каждое крупное государство всегда испытывает "одиночество самурая", - считает политолог.
По словам Макушина, российской стороне "надо выслушать, что предлагают США, смотреть что выгодно, а что не выгодно, и придерживаться только своих интересов".
"Иногда эти интересы могут быть близкими с интересами США, но чаще всего они будут враждебными", - подчеркнул аналитик.
Он также добавил, что любой президент США может легко отменить любой подписанный его предшественниками договор, как только он становится для Америки невыгодным. В качестве примера Макушин привел соглашение с Ираном по ядерной программе.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Позже Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Зачем Трампу выборы на Украине
"Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США
"Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу
 
Владимир ЗеленскийПолитикаМненияСергей КиселевАлександр МакушинУкраинаРоссияСШАПереговоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37Для комфортных условий: к ЕГЭ подключат родителей-наблюдателей
18:22Переговоры России и США: что ждет Украину
18:05Сильный дым в районе Студгородка в Севастополе - в МЧС назвали причину
17:49Крымчанка победила на конкурсе красоты "Мисс Европа-2025"
17:14Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО
16:41Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
16:35Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео
16:18Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"
16:11Какое будущее ждет Зеленского – прогноз эксперта
16:02Крымчане впервые смогут присоединиться к мобильной акции "Ура Победе!"
16:00В Крыму запускают новую программу реабилитации бойцов СВО "Возрождение"
15:51Сброшенная с Ласточкиного гнезда кошка выжила
15:44Залужный против Зеленского: что изменят выборы на Украине
15:34Силовикам разрешили использовать машины россиян в зоне проведения КТО
15:28СБУ обвинила певца Shaman в поддержке действий России на Украине
15:03На Солнце происходят мощные вспышки
14:35В Симферополе благоустроят три парка за полмиллиарда рублей
14:23В Ялте приведут в порядок воинские захоронения
13:59В Курской области уничтожены склады боеприпасов и 220 боевиков ВСУ
13:51Цены в Крыму: в январе дешевел бензин и дорожали мясные продукты
Лента новостейМолния