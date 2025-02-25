https://crimea.ria.ru/20250225/peregovory-rossii-i-ssha-chto-zhdet-ukrainu-1144471091.html
Переговоры России и США: что ждет Украину
Переговоры России и США: что ждет Украину - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Переговоры России и США: что ждет Украину
Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T18:22
2025-02-25T18:22
2025-02-25T18:22
владимир зеленский
политика
мнения
сергей киселев
александр макушин
украина
россия
сша
переговоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской колониальной администрации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев.При этом, по словам Киселева, Украина – это "страна, где возможно все по самому худшему сценарию", поэтому нельзя исключать и вариант новой гражданской войны на Украине, и новой Руины (исторический период второй половины XVII века, когда Гетманщину сотрясали внутриполитические распри и гражданская война, а итогом стал распад государства).Политолог также отметил, что интересы России и США чаще всего не совпадают и даже враждебны друг другу, но сегодня в интересах обеих стран – исключить Европу из процесса украинского урегулирования.Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин в свою очередь выразил мнение, что России, несмотря на текущие обстоятельства, не стоит значительно сближаться с США.По словам Макушина, российской стороне "надо выслушать, что предлагают США, смотреть что выгодно, а что не выгодно, и придерживаться только своих интересов"."Иногда эти интересы могут быть близкими с интересами США, но чаще всего они будут враждебными", - подчеркнул аналитик.Он также добавил, что любой президент США может легко отменить любой подписанный его предшественниками договор, как только он становится для Америки невыгодным. В качестве примера Макушин привел соглашение с Ираном по ядерной программе.18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.Российский лидер Владимир Путин сказал, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие". Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.Позже Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Трампу выборы на Украине "Истерика неуместна": Путин о реакции Зеленского на переговоры РФ и США "Отдался не тем": зачем Зеленский хамит Трампу
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владимир зеленский, политика, мнения, сергей киселев, александр макушин, украина, россия, сша, переговоры
Переговоры России и США: что ждет Украину
Во главе Украины станет представитель колониальной администрации – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Россия и США в ходе переговоров могут прийти к соглашению о компромиссной кандидатуре во главе Украины, который фактически станет представителем американской колониальной администрации. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал политолог, доцент кафедры социально-экономической географии Крымского федерального университета Сергей Киселев.
"Полагаю, переговорщики России и США договорятся о компромиссной кандидатуре. Она нам может не понравиться, но это будет, так скажем, представитель колониальной администрации, удовлетворяющий обе великие державы, который будет выполнять их волю. А если эта воля не будет выполняться, то карательные отряды от имени Киева будут ее подавлять на контролируемой Киевом территории", - сказал эксперт.
При этом, по словам Киселева, Украина – это "страна, где возможно все по самому худшему сценарию", поэтому нельзя исключать и вариант новой гражданской войны на Украине, и новой Руины (исторический период второй половины XVII века, когда Гетманщину сотрясали внутриполитические распри и гражданская война, а итогом стал распад государства).
Политолог также отметил, что интересы России и США чаще всего не совпадают и даже враждебны друг другу, но сегодня в интересах обеих стран – исключить Европу из процесса украинского урегулирования.
Эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин в свою очередь выразил мнение, что России, несмотря на текущие обстоятельства, не стоит значительно сближаться с США.
"Нам необходимо держать дистанцию как с США, так и с Китаем. Ни одно из крупных государств мира не будет никогда равнозначным союзником. Так устроена геополитика, что каждое крупное государство всегда испытывает "одиночество самурая", - считает политолог.
По словам Макушина, российской стороне "надо выслушать, что предлагают США, смотреть что выгодно, а что не выгодно, и придерживаться только своих интересов".
"Иногда эти интересы могут быть близкими с интересами США, но чаще всего они будут враждебными", - подчеркнул аналитик.
Он также добавил, что любой президент США может легко отменить любой подписанный его предшественниками договор, как только он становится для Америки невыгодным. В качестве примера Макушин привел соглашение с Ираном по ядерной программе.
18 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегаций России и США
, которые продлились 4,5 часа. Москва и Вашингтон обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президентов обеих стран.
Российский лидер Владимир Путин сказал
, что положительно оценивает результаты переговоров делегаций. Он отметил, что стороны договорились возобновить в нормальном режиме работу дипломатических ведомств, и добавил, что РФ и США сделали первый шаг для того, чтобы вернуться к сотрудничеству по самым разным направлениям, которые представляют взаимный интерес.
Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры как "очень хорошие"
. Он также отметил, что Украина могла бы сохранить свои территории и людей, если бы Владимир Зеленский и его команда в Киеве использовали возможности для урегулирования конфликта с Россией, а не игнорировали их на протяжении трех лет.
Позже Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского "диктатором без выборов"
и обвинил в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Он посоветовал Зеленскому поторопиться с проведением выборов, "иначе у него не останется страны".
Владимир Путин ранее в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" Павлу Зарубину заявил
, что Зеленский является "токсичной фигурой" и фактором разложения украинской армии, общества и государства. По его словам, Россия хочет добиться мира на Украине и как можно быстрее, а Зеленский стоит на пути этой цели.
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