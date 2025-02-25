Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности. Об этом сообщили в МЧС РК.По данным волонтеров, после падения в море животному, по-видимому, удалось выбраться на скалы, где она провела почти трое суток без пищи и воды в одной из расщелин - ни спуститься, ни подняться к замку из скальной ловушки кошка не могла.Днем ее с моря заметили волонтеры, но забрать животное на катер было невозможно. Тогда прибегли к помощи горно-спасателей Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" - альпинист спустился к кошке, поместил ее в рюкзак и поднялся с нею на смотровую площадку замка "Ласточкино гнездо".По информации RT, в ближайшее время кошку осмотрит ветеринар. Волонтеры сообщают, что животное не будут возвращать в "Ласточкино гнездо", Мусе найдут новый дом.Ранее во вторник мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети и вызвали большой общественный резонанс. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадьПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение экспертаВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности. Об этом сообщили в МЧС РК.
По данным волонтеров, после падения в море животному, по-видимому, удалось выбраться на скалы, где она провела почти трое суток без пищи и воды в одной из расщелин - ни спуститься, ни подняться к замку из скальной ловушки кошка не могла.
Днем ее с моря заметили волонтеры, но забрать животное на катер было невозможно. Тогда прибегли к помощи горно-спасателей Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" - альпинист спустился к кошке, поместил ее в рюкзак и поднялся с нею на смотровую площадку замка "Ласточкино гнездо".
По информации RT, в ближайшее время кошку осмотрит ветеринар. Волонтеры сообщают, что животное не будут возвращать в "Ласточкино гнездо", Мусе найдут новый дом.
Ранее во вторник мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети и вызвали большой общественный резонанс.
Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.
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