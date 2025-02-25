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Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео
Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео
Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности. Об этом сообщили в МЧС РК. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:35
2025-02-25T17:11
ялта
замок "ласточкино гнездо"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности. Об этом сообщили в МЧС РК.По данным волонтеров, после падения в море животному, по-видимому, удалось выбраться на скалы, где она провела почти трое суток без пищи и воды в одной из расщелин - ни спуститься, ни подняться к замку из скальной ловушки кошка не могла.Днем ее с моря заметили волонтеры, но забрать животное на катер было невозможно. Тогда прибегли к помощи горно-спасателей Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" - альпинист спустился к кошке, поместил ее в рюкзак и поднялся с нею на смотровую площадку замка "Ласточкино гнездо".По информации RT, в ближайшее время кошку осмотрит ветеринар. Волонтеры сообщают, что животное не будут возвращать в "Ласточкино гнездо", Мусе найдут новый дом.Ранее во вторник мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети и вызвали большой общественный резонанс. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадьПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение экспертаВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
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ялта, замок "ласточкино гнездо", крым, новости крыма
Кошку Мусю на Ласточкином гнезде спасли альпинисты - фото, видео

Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности

16:35 25.02.2025 (обновлено: 17:11 25.02.2025)
 
© СоцсетиКошка Муся
Кошка Муся
© Соцсети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. Кошку Мусю подняли на скалу альпинисты - она вне опасности. Об этом сообщили в МЧС РК.
По данным волонтеров, после падения в море животному, по-видимому, удалось выбраться на скалы, где она провела почти трое суток без пищи и воды в одной из расщелин - ни спуститься, ни подняться к замку из скальной ловушки кошка не могла.
Днем ее с моря заметили волонтеры, но забрать животное на катер было невозможно. Тогда прибегли к помощи горно-спасателей Ялтинского отряда "КРЫМ-СПАС" - альпинист спустился к кошке, поместил ее в рюкзак и поднялся с нею на смотровую площадку замка "Ласточкино гнездо".
По информации RT, в ближайшее время кошку осмотрит ветеринар. Волонтеры сообщают, что животное не будут возвращать в "Ласточкино гнездо", Мусе найдут новый дом.
Ранее во вторник мэр Ялты Янина Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети и вызвали большой общественный резонанс.
Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение кошки Муси
Спасение кошки Муси
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Спасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение кошки Муси
Спасение кошки Муси
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Спасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоСпасение кошки Муси
Спасение кошки Муси
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Спасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
© Соцсети очевидцевКошка Муся спасена
Кошка Муся спасена
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Кошка Муся спасена
© Соцсети очевидцев
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© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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Спасение кошки Муси
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
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Кошка Муся спасена
© Соцсети очевидцев
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