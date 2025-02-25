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Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь
"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:41
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гранд сервис экспресс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика.Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 числа. В состав включены плацкартные и купейные вагоны."Продажа билетов на поезд отправлением из Челябинска начинается в 8 утра по местному времени, то есть в 6:00 мск за 90 суток до отправления поезда. На рейсы из Севастополя продажа начинается в 8:00 мск за 90 суток до отправления поезда", - уточняет перевозчик.Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно, сообщали ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животныхОткрыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-ПетербургаВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой
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гранд сервис экспресс, поезд, крым
Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь

Перевозчик открывает продажи на летний поезд Челябинск – Севастополь

16:41 25.02.2025 (обновлено: 16:53 25.02.2025)
 
© РИА Новости КрымПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика.
"Из Челябинска поезд будет уходить по пятницам в 3:25 по местному времени (1:35 по Москве) и прибывать в Симферополь по воскресеньям в 16.00, в Севастополь - в 18.25. Из Севастополя поезд будет отправляться по вторникам в 00:15, из Симферополя в 02:10 и прибывать в Челябинск в четверг в 18:25 по местному времени (16:25 по Москве)",- проинформировали в пресс-службе.
Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 числа. В состав включены плацкартные и купейные вагоны.
"Продажа билетов на поезд отправлением из Челябинска начинается в 8 утра по местному времени, то есть в 6:00 мск за 90 суток до отправления поезда. На рейсы из Севастополя продажа начинается в 8:00 мск за 90 суток до отправления поезда", - уточняет перевозчик.
Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно, сообщали ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".
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Гранд Сервис ЭкспрессПоездКрым
 
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