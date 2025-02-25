https://crimea.ria.ru/20250225/otkryta-prodazha-biletov-na-letniy-poezd-chelyabinsk--sevastopol-1144470313.html

Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь

Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Открыта продажа билетов на летний поезд Челябинск – Севастополь

"Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T16:41

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гранд сервис экспресс

поезд

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. "Гранд Сервис Экспресс" открывает продажу билетов на летний поезд "Таврия" сообщением Челябинск – Севастополь. Об этом сообщает во вторник пресс-служба компании-перевозчика.Поезд проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону. В первый рейс из Севастополя отправится 20 мая, из Челябинска – 23 числа. В состав включены плацкартные и купейные вагоны."Продажа билетов на поезд отправлением из Челябинска начинается в 8 утра по местному времени, то есть в 6:00 мск за 90 суток до отправления поезда. На рейсы из Севастополя продажа начинается в 8:00 мск за 90 суток до отправления поезда", - уточняет перевозчик.Сезонный скорый поезд "Таврия" между Москвой и Евпаторией в этом году будет курсировать ежедневно, сообщали ранее в пресс-службе компании "Гранд Сервис Экспресс".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах "Таврия" меняются правила перевозки животныхОткрыты продажи на летние поезда в Крым из Москвы и Санкт-ПетербургаВ Крым можно приехать с 30-процентной скидкой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, поезд, крым