https://crimea.ria.ru/20250225/srazhalsya-kak-istinnyy-patriot-alushta-prostilas-s-geroem-svo-1144471467.html

Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО

Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО

В Алуште прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко. Об этом во вторник сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T17:14

2025-02-25T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Алуште прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко. Об этом во вторник сообщила глава администрации города Галина Огнева.Максим Тимошенко уроженец Алушты и ученик школы №1. По велению сердца в 2024 году стал участником спецоперации и сражался как истинный патриот. Погиб 30 сентября 2024 года, защищая интересы Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики."Молодые ребята гибнут за наше будущее. Мы всегда должны об этом помнить, никогда не забывать и хранить память об их героизме, подвиге и мужестве. Они настоящие герои – отдавшие свою жизнь за наше мирное небо. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", - написала Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приведут в порядок воинские захороненияБыл истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперацииПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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