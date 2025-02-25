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Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО
Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО
В Алуште прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко. Об этом во вторник сообщила глава администрации города Галина Огнева. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T17:14
2025-02-25T17:14
2025-02-25T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Алуште прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко. Об этом во вторник сообщила глава администрации города Галина Огнева.Максим Тимошенко уроженец Алушты и ученик школы №1. По велению сердца в 2024 году стал участником спецоперации и сражался как истинный патриот. Погиб 30 сентября 2024 года, защищая интересы Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики."Молодые ребята гибнут за наше будущее. Мы всегда должны об этом помнить, никогда не забывать и хранить память об их героизме, подвиге и мужестве. Они настоящие герои – отдавшие свою жизнь за наше мирное небо. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", - написала Огнева.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте приведут в порядок воинские захороненияБыл истинным патриотом: в Керчи простились с героем спецоперацииПамятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
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Сражался как истинный патриот: Алушта простилась с героем СВО
В Алуште простились с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко
17:14 25.02.2025 (обновлено: 17:22 25.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев - РИА Новости Крым. В Алуште прошла церемония прощания с погибшим героем спецоперации Максимом Тимошенко. Об этом во вторник сообщила глава администрации города Галина Огнева.
"Сегодняшний день наполнил скорбью наши сердца. Алуштинцы простились с храбрым воином, замечательным человеком, старшим лейтенантом войсковой части 91708 Вооруженных сил Российской Федерации Тимошенко Максимом Юрьевичем", - сообщила мэр в своем Telegram-канале.
Максим Тимошенко уроженец Алушты и ученик школы №1. По велению сердца в 2024 году стал участником спецоперации и сражался как истинный патриот. Погиб 30 сентября 2024 года, защищая интересы Родины и мирных жителей Донецкой Народной Республики.
"Молодые ребята гибнут за наше будущее. Мы всегда должны об этом помнить, никогда не забывать и хранить память об их героизме, подвиге и мужестве. Они настоящие герои – отдавшие свою жизнь за наше мирное небо. Выражаю слова соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", - написала Огнева.
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