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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Воздушную тревогу в Севастополе отменили
Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T19:26
2025-02-25T19:26
2025-02-25T19:26
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воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят
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РИА Новости Крым
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Воздушную тревогу в Севастополе отменили
В Севастополе прозвучал отбой воздушной тревоги