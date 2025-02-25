https://crimea.ria.ru/20250225/vozdushnuyu-trevogu-v-sevastopole-otmenili-1143791114.html

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Воздушную тревогу в Севастополе отменили

Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T19:26

2025-02-25T19:26

2025-02-25T19:26

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Воздушную тревогу в Севастополе отменили, сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.Отбой воздушной тревоги в Севастополе дают только после соответствующего сигнала, поданного военными: звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозуСхему размещения укрытий в Севастополе пересмотрят

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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