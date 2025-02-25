Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"
Кошку Мусю со скал снимают ялтинские спасатели
16:18 25.02.2025 (обновлено: 16:22 25.02.2025)
© Скриншот видеоСпасение кошки Муси
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.
"Друзья! Вижу ваши сообщения, прошу не переживать за Мусю! На место выехала дежурная смена ялтинского аварийно-спасательного отряда службы "КРЫМ-СПАС" в составе 5 человек. Со специальным снаряжением. Обещают снять нашу кошечку со скалы в целости и невредимости в ближайшее время", - написала она в своем Telegram-канале.
Как сообщили в республиканском главке МЧС, к месту спасения животного прибыли пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда.
"Кошка находится в труднодоступном месте, на выступе под скалой. Эвакуировать с воды не представляется возможным, начаты альпинистские работы", - уточнили в ведомстве.
Ранее во вторник Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.
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