https://crimea.ria.ru/20250225/koshku-musyu-mchs-pytaetsya-snyat-so-skaly-v-more-u-lastochkinogo-gnezda--1144469280.html

Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"

Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 25.02.2025

Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"

На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина... РИА Новости Крым, 25.02.2025

2025-02-25T16:18

2025-02-25T16:18

2025-02-25T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Как сообщили в республиканском главке МЧС, к месту спасения животного прибыли пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Ранее во вторник Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадьПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение экспертаВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных

замок "ласточкино гнездо"

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крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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