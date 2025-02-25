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Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
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Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"
Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда" - РИА Новости Крым, 25.02.2025
Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"
На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина... РИА Новости Крым, 25.02.2025
2025-02-25T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.Как сообщили в республиканском главке МЧС, к месту спасения животного прибыли пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда. Ранее во вторник Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В зооуголке Симферополя посетители едва не убили лошадьПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение экспертаВ поездах "Таврия" меняются правила перевозки животных
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Кошку Мусю МЧС пытается снять со скалы в море у "Ласточкиного гнезда"

Кошку Мусю со скал снимают ялтинские спасатели

16:18 25.02.2025 (обновлено: 16:22 25.02.2025)
 
© Скриншот видеоСпасение кошки Муси
Спасение кошки Муси
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. На Ласточкином гнезде началась операция по спасению кошки Муси, сброшенной мужчиной два дня назад со смотровой площадки. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"Друзья! Вижу ваши сообщения, прошу не переживать за Мусю! На место выехала дежурная смена ялтинского аварийно-спасательного отряда службы "КРЫМ-СПАС" в составе 5 человек. Со специальным снаряжением. Обещают снять нашу кошечку со скалы в целости и невредимости в ближайшее время", - написала она в своем Telegram-канале.

Как сообщили в республиканском главке МЧС, к месту спасения животного прибыли пять сотрудников Ялтинского аварийно-спасательного отряда.

"Кошка находится в труднодоступном месте, на выступе под скалой. Эвакуировать с воды не представляется возможным, начаты альпинистские работы", - уточнили в ведомстве.

Ранее во вторник Павленко сообщала, что кошка Муся, которую посетитель дворца-замка "Ласточикно гнездо" сбросил со смотровой площадки, выжила. 23 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Ялте мужчина сбросил кошку с обрыва на "Ласточкином гнезде", по факту случившегося начата проверка. Кадры случившегося распространились в сети. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента. Также сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который выбросил животное со смотровой площадки туристического объекта.
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