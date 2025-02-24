Рейтинг@Mail.ru
На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250224/na-sbrosivshego-koshku-s-obryva-v-krymu-zaveli-ugolovnoe-delo-1144443531.html
На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело
На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.02.2025
На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело
Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой в Крыму. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T19:16
2025-02-24T19:16
замок "ласточкино гнездо"
новости
новости крыма
крым
животные
ялта
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой в Крыму. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый помещен в стационарное учреждение здравоохранения.Мужчина выбросил с обрыва кошку на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо". Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Сотрудники полиции задержали мужчину 24 февраля, сообщила ранее официальный представитель МВД РФ.Ирина Волк также уточнила детали задержания фигуранта. По ее данным, мужчину задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин изувечил кошкуКрымчанин-живодер получил условный срок за убийство собакиПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение эксперта
замок "ласточкино гнездо"
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_35369427e5ca16d7b9af3db00debec3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
замок "ласточкино гнездо", новости, новости крыма, крым, животные, ялта, уголовный кодекс
На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело

В Крыму после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой открыто уголовное дело

19:16 24.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой в Крыму. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый помещен в стационарное учреждение здравоохранения.
Мужчина выбросил с обрыва кошку на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо". Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Сотрудники полиции задержали мужчину 24 февраля, сообщила ранее официальный представитель МВД РФ.

"По данному факту дознавателем Отдела полиции № 1 "Алупкинский" УМВД России по Ялте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ. Задержанный помещен в стационарное учреждение здравоохранения сроком на десять суток", – сказано в сообщении ведомства.

Ирина Волк также уточнила детали задержания фигуранта. По ее данным, мужчину задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пьяный крымчанин изувечил кошку
Крымчанин-живодер получил условный срок за убийство собаки
Почему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение эксперта
 
Замок "Ласточкино гнездо"НовостиНовости КрымаКрымЖивотныеЯлтаУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02В Крыму предупредили об очередном фейке в Telegram
19:55Южная Корея отменила санкции на поставку в РФ медицинского оборудования
19:42Беспилотник упал в центре Севастополя – поврежден многоквартирный дом
19:16На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело
19:10Второй двухэтажный поезд пойдет в Крым – продажа билетов открыта
18:53США хотят отозвать антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН по Украине
18:31Признание заслуг: Карякин о персональных санкциях Евросоюза против себя
18:10Воевал самоотверженно: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:52В Крыму ввели ограничения на проезд по 80 мостам
17:31Памятную доску погибшему в зоне СВО студенту-журналисту открыли в Крыму
17:16Высокая оценка работы: сенатор от Крыма о санкциях Евросоюза против себя
17:10В Гурзуфе перекроют дороги и эвакуируют людей – в чем причина
17:02Аферисты создали фейковый Telegram-канал главы МЧС Крыма
16:43Три школы в Севастополе уходят на "удаленку" из-за роста ОРВИ
16:19В Евросоюзе не согласовали новый пакет помощи Киеву на 2025 год
16:07Пять сел обесточены под Севастополем
16:00Взрывы гремят в Джанкойском районе Крыма
15:51Стрельба произошла в Томском политехе
15:43В Сочи на туристов сошла снежная лавина
15:28Как нефтяная отрасль России будет обходить новый пакет санкций ЕС
Лента новостейМолния