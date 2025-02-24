https://crimea.ria.ru/20250224/na-sbrosivshego-koshku-s-obryva-v-krymu-zaveli-ugolovnoe-delo-1144443531.html

На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело

На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 24.02.2025

На сбросившего кошку с обрыва в Крыму завели уголовное дело

Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой в Крыму. Как сообщила официальный... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T19:16

2025-02-24T19:16

2025-02-24T19:16

замок "ласточкино гнездо"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители возбудили уголовное дело о жестоком обращения с животным после инцидента с выброшенной с обрыва кошкой в Крыму. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый помещен в стационарное учреждение здравоохранения.Мужчина выбросил с обрыва кошку на территории архитектурно-выставочного комплекса "Ласточкино гнездо". Видеозапись произошедшего выложили в сеть. Сотрудники полиции задержали мужчину 24 февраля, сообщила ранее официальный представитель МВД РФ.Ирина Волк также уточнила детали задержания фигуранта. По ее данным, мужчину задержали на пригородном вокзале станции Джанкой. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств инцидента.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пьяный крымчанин изувечил кошкуКрымчанин-живодер получил условный срок за убийство собакиПочему не работает закон о "Жестоком обращении с животными": мнение эксперта

замок "ласточкино гнездо"

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ялта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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