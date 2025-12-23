Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
Движение по "горбатому" мосту в Симферополе планируют запустить до 1 апреля – Аксенов
12:19 23.12.2025 (обновлено: 12:20 23.12.2025)
© РИА Новости Крым"Горбатый" мост
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"К сожалению, там сроки переносили, два раза подрядчик менялся. Коллеги обещают, что до 1 апреля рабочее движение будет открыто. С документами там будут "догонять" ситуацию, тем не менее, движение автомобильного транспорта с 1 апреля будет открыто – об этом говорят и глава администрации (Симферополя – ред.), и минтранс (Крыма – ред.)", – сказал руководитель региона.
Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к 1 апреля.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.
