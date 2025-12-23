Рейтинг@Mail.ru
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20251223/kogda-otkroyut-gorbatyy-most-v-simferopole-1151907625.html
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе
Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2025
крым
новости крыма
сергей аксенов
симферополь
"горбатый" мост в симферополе
ремонт и строительство дорог в крыму
интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_28583f1377feea5b2d450143b51236bb.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к 1 апреля.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.
крым
симферополь
"горбатый" мост в симферополе
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1058:793_1920x0_80_0_0_5fe7c92725377d8bb69abff4921075ba.png
1920
1920
true
крым, новости крыма, сергей аксенов, симферополь, "горбатый" мост в симферополе, ремонт и строительство дорог в крыму, интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"
Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе

Движение по "горбатому" мосту в Симферополе планируют запустить до 1 апреля – Аксенов

12:19 23.12.2025 (обновлено: 12:20 23.12.2025)
 
© РИА Новости Крым"Горбатый" мост
Горбатый мост - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".

"К сожалению, там сроки переносили, два раза подрядчик менялся. Коллеги обещают, что до 1 апреля рабочее движение будет открыто. С документами там будут "догонять" ситуацию, тем не менее, движение автомобильного транспорта с 1 апреля будет открыто – об этом говорят и глава администрации (Симферополя – ред.), и минтранс (Крыма – ред.)", – сказал руководитель региона.

Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к 1 апреля.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.
После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.
В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенесли
В Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году
 
КрымНовости КрымаСергей АксеновСимферополь"Горбатый" мост в СимферополеРемонт и строительство дорог в КрымуИнтервью Сергея Аксенова радио "Спутник в Крыму"
 
