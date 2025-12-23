https://crimea.ria.ru/20251223/kogda-otkroyut-gorbatyy-most-v-simferopole-1151907625.html

Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе

Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе - РИА Новости Крым, 23.12.2025

Когда откроют "горбатый" мост в Симферополе

Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2025

2025-12-23T12:19

2025-12-23T12:19

2025-12-23T12:20

крым

новости крыма

сергей аксенов

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

ремонт и строительство дорог в крыму

интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1143000515_0:0:1410:793_1920x0_80_0_0_28583f1377feea5b2d450143b51236bb.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе, который уже больше года находится на капремонте, планируется запустить до 1 апреля 2026 года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".Аксенов добавил, что подрядчик на данный момент выполняет ежедневную норму работ, которая была обозначена для того, чтобы запустить движение к 1 апреля.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.Мост был закрыт на реконструкцию в середине ноября 2024 года. Работы ведутся в рамках программы "Социально-экономического развития Крыма и Севастополя". Стоимость строительства - 550 млн рублей.После реконструкции ширина проезжей части увеличится более чем в два раза, шире будет и тротуар. Проект предусматривает также технологический проход, закрытую систему водоотвода и освещение по всей длине путепровода.В сентябре Служба автодорог РК сообщила РИА Новости Крым, что срок завершения ремонта моста перенесен с ноября текущего на второй квартал следующего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Срок окончания ремонта "горбатого" моста в Симферополе перенеслиВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста Сколько дорог отремонтируют в Крыму в 2025 году

крым

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, симферополь, "горбатый" мост в симферополе, ремонт и строительство дорог в крыму, интервью сергея аксенова радио "спутник в крыму"