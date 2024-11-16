"Горбатый" мост в Симферополе закрыли
В Симферополе закрыли движение транспорта по "горбатому" мосту
08:21 16.11.2024 (обновлено: 08:29 16.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу движение транспорта по
"горбатому" мосту в Симферополе ограничили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
"горбатому" мосту в Симферополе ограничили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.
На месте установлены дорожные знаки, предупреждающие об изменении схемы движения и вариантах объезда. Сам мостовой переезд закрыт специальными бунами, за которыми уже стоит строительная техника и находятся рабочие.
Утром в субботу транспортного коллапса не наблюдается.
Изначально власти крымской столицы планировали начать строительные работы на автодорожном путепроводе по улицам Гоголя – Москалева с 15 ноября.
Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.
Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.
В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.
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