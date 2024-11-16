https://crimea.ria.ru/20241116/gorbatyy-most-v-simferopole-zakryli-1141896640.html

"Горбатый" мост в Симферополе закрыли

"Горбатый" мост в Симферополе закрыли - РИА Новости Крым, 16.11.2024

"Горбатый" мост в Симферополе закрыли

Утром в субботу движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе ограничили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T08:21

2024-11-16T08:21

2024-11-16T08:29

ситуация на дорогах крыма

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Утром в субботу движение транспорта по "горбатому" мосту в Симферополе ограничили. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости Крым.Утром в субботу транспортного коллапса не наблюдается.Изначально власти крымской столицы планировали начать строительные работы на автодорожном путепроводе по улицам Гоголя – Москалева с 15 ноября.Ранее глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев сообщал, что движение по мосту будет перекрыто примерно на полгода, однако минтранс республики как заказчик работ совместно с подрядчиком и местными властями будут работать над тем, чтобы максимально сократить этот срок.Мост через железнодорожные пути на улице Москалева, прозванный местными жителями "горбатым", расположен неподалеку от ж/д вокзала крымской столицы и играет большую роль в сокращении транспортной нагрузки на город в целом.В 2014 году за счет республиканского бюджета и средств Крымской железной дороги, которая на тот момент была балансодержателем сооружения, на мосту заменили асфальт, провели гидроизоляцию и усилили конструкции. Впоследствии "горбатый" мост передали на баланс симферопольских властей, движение грузовиков по нему запрещено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

"горбатый" мост в симферополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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