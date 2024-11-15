https://crimea.ria.ru/20241115/genprokuratura-ukrainy-obyavila-o-podozrenii-arkheologu-iz-kerchi-1141892399.html

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи - РИА Новости Крым, 15.11.2024

Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи

Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T21:21

2024-11-15T21:21

2024-11-15T21:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи Александра Бутягина. Ему объявлено о подозрении, сообщает Telegram-канал генерального прокурора Украины."Как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "древнем городе Мирмекий" в г. Керчь. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.Расследование ведет так называемая "прокуратура АР Крым и г. Севастополя", которая сейчас располагается на Украине. По версии ведомства, раскопки и "незаконная реставрация" музейных объектов в Крыму якобы приводит к разрушению культурного наследия Украины.На самом деле Государственный Эрмитаж ведет раскопки на городище Мирмекий гораздо больше десяти лет, сообщается на официальном сайте экспедиции. Систематическое исследование объекта началось в 1934 году, с 1982 по 1994 гг. раскопки были продолжены Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции под руководством выдающегося советского и российского археолога Ю. А.Виноградова.С 1999 года раскопки на объекте ведет экспедиция под руководством заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Алексадра Бутягина. За это время было сделано немало уникальных находок, о которых археолог рассказал в интервью РИА Новости Крым. В частности, в Золотой кладовой Керченского музея хранится клад, найденный на Мирмекии: монеты из золота и серебра времен Александра Македонского, короля Испании Филиппа III и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в КиевеПереданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах

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