Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/genprokuratura-ukrainy-obyavila-o-podozrenii-arkheologu-iz-kerchi-1141892399.html
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи
Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T21:21
2024-11-15T21:21
новости
генеральная прокуратура украины
крым
керчь
украина
россия
археология в крыму
археология
александр бутягин
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/27/1100522784_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_0bf79f006ee70b4ebd7838ea9f40165f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи Александра Бутягина. Ему объявлено о подозрении, сообщает Telegram-канал генерального прокурора Украины."Как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "древнем городе Мирмекий" в г. Керчь. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.Расследование ведет так называемая "прокуратура АР Крым и г. Севастополя", которая сейчас располагается на Украине. По версии ведомства, раскопки и "незаконная реставрация" музейных объектов в Крыму якобы приводит к разрушению культурного наследия Украины.На самом деле Государственный Эрмитаж ведет раскопки на городище Мирмекий гораздо больше десяти лет, сообщается на официальном сайте экспедиции. Систематическое исследование объекта началось в 1934 году, с 1982 по 1994 гг. раскопки были продолжены Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции под руководством выдающегося советского и российского археолога Ю. А.Виноградова.С 1999 года раскопки на объекте ведет экспедиция под руководством заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Алексадра Бутягина. За это время было сделано немало уникальных находок, о которых археолог рассказал в интервью РИА Новости Крым. В частности, в Золотой кладовой Керченского музея хранится клад, найденный на Мирмекии: монеты из золота и серебра времен Александра Македонского, короля Испании Филиппа III и другие.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в КиевеПереданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД РоссииПовторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах
крым
керчь
украина
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110052/27/1100522784_73:0:526:340_1920x0_80_0_0_c72a1faad2812aaea40d5fd69aa0c042.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, генеральная прокуратура украины, крым, керчь, украина, россия, археология в крыму, археология, александр бутягин, новости крыма
Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи

На Украине завели дело на руководителя археологической экспедиции в Керчи

21:21 15.11.2024
 
Генпрокуратура Украины
Генпрокуратура Украины
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи Александра Бутягина. Ему объявлено о подозрении, сообщает Telegram-канал генерального прокурора Украины.
"Как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "древнем городе Мирмекий" в г. Керчь. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.
Расследование ведет так называемая "прокуратура АР Крым и г. Севастополя", которая сейчас располагается на Украине. По версии ведомства, раскопки и "незаконная реставрация" музейных объектов в Крыму якобы приводит к разрушению культурного наследия Украины.
На самом деле Государственный Эрмитаж ведет раскопки на городище Мирмекий гораздо больше десяти лет, сообщается на официальном сайте экспедиции. Систематическое исследование объекта началось в 1934 году, с 1982 по 1994 гг. раскопки были продолжены Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции под руководством выдающегося советского и российского археолога Ю. А.Виноградова.
С 1999 года раскопки на объекте ведет экспедиция под руководством заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Алексадра Бутягина. За это время было сделано немало уникальных находок, о которых археолог рассказал в интервью РИА Новости Крым. В частности, в Золотой кладовой Керченского музея хранится клад, найденный на Мирмекии: монеты из золота и серебра времен Александра Македонского, короля Испании Филиппа III и другие.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Украденное из Крыма скифское золото покажут на выставке в Киеве
Переданное Украине скифское золото может быть утрачено – МИД России
Повторят судьбу скифского золота: Захарова о вывезенных в Лувр иконах
 
НовостиГенеральная прокуратура УкраиныКрымКерчьУкраинаРоссияАрхеология в КрымуАрхеологияАлександр БутягинНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:03Президент Абхазии отказался уходить в отставку
21:41Крымские игрушки покажут на фестивале новогодних елей в Кирове
21:21Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи
20:40Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова
20:2016 миллиардов рублей в космос: "Буран" с крымским оттенком
19:47Симферополь в пятницу вечером сковали пробки
19:12В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
19:01Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
18:37Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:17Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
18:03Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:46Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
17:39Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:33МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
16:48"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
Лента новостейМолния