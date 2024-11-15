Генпрокуратура Украины объявила о подозрении археологу из Керчи
На Украине завели дело на руководителя археологической экспедиции в Керчи
Генпрокуратура Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Генпрокуратура Украины объявила подозрение в "незаконных раскопках" и "разрушении памятника" российского археолога, руководителя Мирмекийской археологической экспедиции в Керчи Александра Бутягина. Ему объявлено о подозрении, сообщает Telegram-канал генерального прокурора Украины.
"Как руководитель "Мирмекийской археологической экспедиции" Эрмитажа, не имея никаких разрешительных документов от компетентных органов Украины, археолог незаконно проводит раскопки на объекте культурного наследия – "древнем городе Мирмекий" в г. Керчь. Этими действиями подозреваемого фактически осуществляется разрушение охраняемого законом объекта национального значения", - говорится в сообщении.
Расследование ведет так называемая "прокуратура АР Крым и г. Севастополя", которая сейчас располагается на Украине. По версии ведомства, раскопки и "незаконная реставрация" музейных объектов в Крыму якобы приводит к разрушению культурного наследия Украины.
На самом деле Государственный Эрмитаж ведет раскопки на городище Мирмекий гораздо больше десяти лет, сообщается на официальном сайте экспедиции. Систематическое исследование объекта началось в 1934 году, с 1982 по 1994 гг. раскопки были продолжены Мирмекийским отрядом Боспорской экспедиции под руководством выдающегося советского и российского археолога Ю. А.Виноградова.
С 1999 года раскопки на объекте ведет экспедиция под руководством заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа Алексадра Бутягина. За это время было сделано немало уникальных находок, о которых археолог рассказал в интервью РИА Новости Крым. В частности, в Золотой кладовой Керченского музея хранится клад, найденный на Мирмекии: монеты из золота и серебра времен Александра Македонского, короля Испании Филиппа III и другие.
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