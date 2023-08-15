https://crimea.ria.ru/20230815/arkheolog-iz-ermitazha-o-professii-tyazhelyy-trud-s-naletom-romantiki-1130633314.html

Археолог из Эрмитажа о профессии: "тяжелый труд с налетом романтики"

Археолог из Эрмитажа о профессии: "тяжелый труд с налетом романтики" - РИА Новости Крым, 15.08.2023

Археолог из Эрмитажа о профессии: "тяжелый труд с налетом романтики"

В чем миссия археолога, какими качествами должны обладать люди этой профессии, кому не место в археологии, почему сегодня на раскопках не хватает... РИА Новости Крым, 15.08.2023

2023-08-15T08:05

2023-08-15T08:05

2023-08-15T09:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В чем миссия археолога, какими качествами должны обладать люди этой профессии, кому не место в археологии, почему сегодня на раскопках не хватает профессионалов? На эти и другие вопросы по случаю своего профессионального праздника – Дня археолога РИА Новости Крым ответил руководитель экспедиции Эрмитажа на античном городище Мирмекий в Керчи Александр Бутягин.Мы встретились с питерским археологом в лапидарии Керченского музея древностей, где выставлены находки его экспедиции на востоке Крыма.Крым как начало пути археологаМного лет назад школьник Саша Бутягин из Ленинграда приехал с мамой в Судак: врач посоветовала крымский воздух, полезный для слабого здоровья мальчика. Конечно, посетили Судакскую крепость.Позже он приехал сюда старшеклассником. Познакомился со знаменитым Юрием Виноградовым, специалистом по античному периоду Северного Причерноморья, которого уже в университете попросит стать научным руководителем.После вуза Александр Бутягин начал работать в Эрмитаже. Ездил с экспедицией на раскопки в Героевку - микрорайон Керчи. При этом старался находить возможность вырываться на Мирмекий, чтобы покопать и там.Бутягин вспоминает тяжелое время 90-х годов. Виноградов тогда сказал, что продолжать экспедицию не сможет, но не будет против, если ею займется Эрмитаж. И он рекомендовал в качестве руководителя экспедиции Александра Бутягина, которому тогда было всего 27 лет. Так он стал первым и пока единственным начальником эрмитажной экспедиции на Мирмекии.Вещи говорят о людяхАлександр признается, что быть руководителем в молодом возрасте непросто. Количество людей в экспедиции постепенно увеличивалось. Ему казалось, что он не справляется. И вдруг коллеги приносят найденное донышко некоего сосуда, а на нем по-гречески написано: "Ко пай"."Вероятно, "ко" – это было имя, а "пай" – мальчик, - рассуждает Александр. – Но по-русски это читалось как "копай". Я решил, что это боги ответили мне на внутренний вопрос, что все в порядке – продолжай копать. Миссия археолога – через вещи рассказать человечеству о людях, которым они принадлежали. Мир археолога - это как мир после взрыва ядерной бомбы: вещи остались, а от людей в лучшем случае находят кости".Второе важное дело археологов: показать исчезнувшее, достать из земли предметы, которые попали в нее тысячелетия назад, и сделать это общественным достоянием. По словам Александра, это невероятное личное удовольствие.Тяжелый и романтичный трудКогда смотришь на работу археологов, кажется, что вокруг витает дух романтики. Наш собеседник не отрицает романтизм профессии, но при этом подчеркивает, что это тяжелый труд, и вспоминает, как 10 лет работал в экспедиции в Италии."Мы жили в кампусе – небольшой гостинице, - описывает Александр быт археолога за рубежом. – Работать приходилось очень много. Я приходил в гостиницу и просто падал. Я опытный археолог: люблю и умею работать. Но была жуткая жара. А у нас тяжелый физический труд. И не важно, где ты работаешь: с видом на Везувий или у нас в Сибири. Это всегда нелегко".Конечно, в экспедициях не обходится без костра, песен под гитару, веселой жизни. Однако, по словам археолога, за всем этим важно не забывать о высокой цели, ради которой все здесь собрались.Археолог вспоминает историю, как на практику пришла девушка-историк. Казалось бы, дело археолога ей не совсем близко. Но она показывала хорошие результаты. И вдруг однажды он увидел в ее глазах слезы. Оказалось, что она так старалась зачистить находку, что сильно стерла ноги. Но надо работать, и она продолжала. В итоге, наблюдая ее упорный труд, Александр предложил ей перевестись на их кафедру. Теперь она начальник самого большого раскопа.Главное в археологии, по словам собеседника, - абсолютная самоотверженность в работе. После того, как днем махал лопатой, ночью нужно делать описи найденного.Другие качества, важные для археолога: отсутствие брезгливости и внимательность. Зачастую приходится работать по колено в грязи, иметь дело с останками людей. К этому нужно относиться спокойно, так, как это делают врачи. А когда в руки попадет находка, важно обращать внимание на мелочи, уметь мысленно достроить предмет, чтобы не сделать лишний скол. Это большое искусство, которое можно постичь только через опыт.Личный вопросАлександр проводит в экспедициях до трех месяцев в году. Говорит, что некоторые археологи уезжают на раскопки и на более длительное время. Сначала близкие родственники не понимали его работу. Дедушка-инженер считал, что раскопки - это несерьезно. Ездить на них, конечно, можно, но в свободное от нормальной работы время. Он все спрашивал внука, когда тот уже займется делом?Кадровый голод в археологииВопрос о профессиональных кадрах в археологии оказался для нашего собеседника очень насущным.Когда сам Александр заканчивал вуз в 1993 году, то на их потоке было всего девять выпускников дневного отделения и семь вечернего. По словам собеседника, в Италии практически в каждом городе существует археологический факультет. И все они выпускают в среднем по 30-40 специалистов.У нас же такая огромная страна, а профессиональных археологов выпускает всего три университета. Есть магистратура в Воронеже, в Саратове, в Краснодаре, но обучают на эту специальность в рамках исторических факультетов - отдельной кафедры нет.Бутягин не считает, что ученые бедствуют. Размер зарплаты зависит от многих факторов: и от места работы, и от должности. Многие, по его словам, живут очень хорошо. Конечно, это не может сравниться с коммерческими заработками. И это, по его мнению, к лучшему, потому что в эту профессию люди приходят по призванию."Лично для меня быть археологом почетно, – признается Александр. – Я горжусь своей профессией".Богатства городища МирмекийАлександр провел 24 полевых сезона на городище Мирмекий в Керчи. Археологическая экспедиция здесь обычно проходит с июля по август. Бывает, что захватывают еще сентябрь. Начинают работы в пять утра и заканчивают ближе к полудню, когда наступает жара. Александр говорит, что порой в экспедиции участвовало до 120 человек. Причем большая часть - волонтеры. Некоторые из них идут потом учиться на профессионального археолога. Для других это становится хобби, и они регулярно возвращаются на раскопки."Сегодня не самое привлекательное время для экспедиций в Крыму, - говорит честно Бутягин. – И все же человек 60 приезжает. Большинство из России. Бывают студенты из Казахстана, Белоруссии. Сейчас, понятно, запад не приезжает. Хотя раньше были и американцы, и поляки, и немцы, и французы. Один из них женился на участнице экспедиции из России и остался жить в нашей стране. Приезжали и украинцы: удивлялись, что здесь совсем не так, как им рассказывает их пропаганда".Александр уверен, что, как только ситуация наладится, на раскопки снова начнут ехать энтузиасты из дальнего зарубежья. Эти люди ищут скорее не научный интерес, а коллектив, в котором им будет комфортно. А тут еще рядом море, пляж. Чаще всего это студенты от 18 до 22 лет."Я люблю молодежь, - улыбается собеседник. - Мне нравится быть рядом с ними: они все веселые, оптимистичные, и мне кажется, что я тоже такой".К волонтерам обычно приставляется начальник участка, который их обучает, дает задание. Каждый осваивает археологическое дело по-разному: кто-то застревает в начале пути, а кто-то быстро идет вперед уже в своем первом сезоне.По словам Александра, раскопки ведутся по старинке: преимущественно лопатами, для более тонких расчисток используют мастерки."К сожалению, наша отечественная промышленность не выпускает археологических мастерков, а западные и так было очень тяжело достать. Они раза в два меньше наших самых маленьких, - признается Александр. – Используем также ножи, кисточки, заостренные палочки, похожие на зубочистки, только покрупнее. Я слышал, что археолог Винокуров работал большими клизмами, сдувая ими пепел, но у нас до них пока дело не доходило".Чтобы не сомневаться, кто сделал находку, в экспедиции существует строгая вертикальная иерархия: нашел тот, кто имеет разрешение на раскопки.Александр показывает мраморную статую Асклепия, которая размещена в одном из залов лапидария. Это мужской торс божества I–II вв. н.э., возможно, Геракла или Зевса Долихена.В Керчи археологи нашли древнюю мраморную статую >>"Это одна из наших крупных находок, - гордится археолог и подводит к следующему экспонату - каменному саркофагу. – Видимо, это вторая половина VI в. до н.э.. Был виден камень – крышка, лежащая на поверхности. Я обратил внимание, что сам по себе он здесь лежать не может: под ним явно находится погребение. Думал, что будет вырытая яма, а в ней скелет. Это как раз был День археолога – 15 августа, праздник. Приехали журналисты. Мы открыли крышку, а саркофаг пустой . Подобных я вообще не знаю. Возможно, это были самые ранние найденные саркофаги во всем Боспорском царстве".В Золотой кладовой Керченского музея хранится клад, найденный на Мирмекии: монеты из золота и серебра. Первая находка была сделана еще в 2003 году. А спустя 19 лет нашли 30 монет Александра Македонского и Филиппа III.Как выглядит уникальный клад, найденный в Крыму – видео >>"Археологи часто говорят, что они работают не ради находок, - признается Александр Бутягин. – Но все знают, что ничто так не воодушевляет, как хорошая находка".Читайте также на РИА Новости Крым:Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя БоспораЭксперт предлагает создать музей найденных на "Тавриде" артефактовВ Керчи покажут архитектурные достижения боспорских греков

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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