https://crimea.ria.ru/20230718/sensatsiya-v-kerchi-pokazali-edinstvennuyu-v-mire-golovu-statui-tsarya-bospora-1130149030.html
Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора - РИА Новости Крым, 18.07.2023
Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
Сенсационной находки на античном городище Артезиан в 20 км от Керчи, о которой сайт РИА Новости Крым писал 16 июля, могло не быть. Как удалось ее обнаружить,... РИА Новости Крым, 18.07.2023
2023-07-18T16:45
2023-07-18T16:45
2023-07-18T17:08
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КЕРЧЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сенсационной находки на античном городище Артезиан в 20 км от Керчи, о которой сайт РИА Новости Крым писал 16 июля, могло не быть. Как удалось ее обнаружить, рассказал руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.Городище Артезиан - памятник федерального уровня. Основные его находки переносят в 6 - 4 века нашей эры. Но, по словам археологов, начало объект берет еще в эпоху камня - палеолита. Здесь находят самые ранние артефакты Восточного Крыма. Раскопки проводятся под руководством Центра археологических исследований Московского педагогического государственного университета.Участок городища, где была найдена голова статуи, по всей видимости относится к эпохе правления Митридата Евпатора. Фарнак - его сын. При нем это место было усовершенствовано.Николай Винокуров говорит, что изначально ничего не предвещало уникальных находок. Была заросшая яма. Ее почистили. И вдруг нашли карнизы. Стали расчищать дальше. Поняли, что земля намеренно утрамбована. Извлекли барабанные колонны. Затем нашли несколько блоков с надписью, в которой упоминалось имя Боспорского царя Фарнака. Стало уже интересней.Далее поняли, что блоки - это, по всей видимости, фронтон от храма с парадной надписью. Сооружение, вероятно, высотой 6-8 метров построено в честь Зевса Генарха на месте, которое Фарнак основал во имя победы над Скифами в районе Артезиана.Наконец, дошли до плиты: огромного карниза, который был прислонен к борту ямы. Он явно что-то закрывал. Оказалось, что это могила, где нашли и остатки жертвоприношения в виде лошади, и скелет человека, который, вероятно, погиб в бою.Раскопки продолжили. Длились они три недели. И вдруг голова статуи!“Эта голова произвела фурор, - вспоминает Николай Винокуров. - Стала понятна надпись, посвященная Зевсу. По всей видимости, Фарнака увековечили в образе бога. Но это пока гипотеза, которую надо еще доказать. Одно мы можем сказать точно: найдена она в хозяйственной яме между алтарем и храмом 1 века до нашей эры”.Вес мраморной головы порядка 23 кг, диаметр - 70 см. У нее есть углубления, вероятно, сделанные для съемных головных уборов: в них Фарнак изображен на монетах того времени. Это единственное пока свидетельство, как выглядел Боспорский царь, сын Митридата.“У него нос отбит, поэтому пока сложно установить точное соответствие изображению на монетах, - рассказал Николай Винокуров РИА Новости Крым”. - Статуй с его изображением нет нигде в мире. Наша задача найти торс, нос и все остальное. Мы не знаем, стоял он или сидел. Но, вероятно, его рост был больше человеческого раза в полтора. То, что это он, - пока предположение, основанное на совпадении истории, места и времени”.Побывать бесплатно на экскурсии по раскопкам античного городища Артезиан и даже самим попробовать найти уникальный артефакт можно в любой день с мая по сентябрь.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. летЭто сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепостиВ "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи
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7 495 645-6601
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Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора
Уникальный артефакт, найденный под Керчью, стал неожиданностью для самих археологов
16:45 18.07.2023 (обновлено: 17:08 18.07.2023) КЕРЧЬ, 18 июл – РИА Новости Крым.
Сенсационной находки
на античном городище Артезиан в 20 км от Керчи, о которой сайт РИА Новости Крым писал
16 июля, могло не быть. Как удалось ее обнаружить, рассказал руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.
“В этом году мы не ожидали никаких сенсаций, серьезных открытий, - признался Николай Винокуров. - Этот участок исследовался нами с 1995 года. Потом он долго был в консервации. Вернулись мы к нему только в прошлом году. Он был достаточно рядовым на фоне всего городища Артезиан. Но, похоже, что в древности это было очень непростое место. Поэтому, когда мы его исследовали, то самые обычные хозяйственные ямы начали приносить результат, о котором никто даже не мог подумать. Это была самая большая загадка”.
Городище Артезиан - памятник федерального уровня. Основные его находки переносят в 6 - 4 века нашей эры. Но, по словам археологов, начало объект берет еще в эпоху камня - палеолита. Здесь находят самые ранние артефакты Восточного Крыма. Раскопки проводятся под руководством Центра археологических исследований Московского педагогического государственного университета.
Участок городища, где была найдена голова статуи, по всей видимости относится к эпохе правления Митридата Евпатора. Фарнак - его сын. При нем это место было усовершенствовано.
Николай Винокуров говорит, что изначально ничего не предвещало уникальных находок. Была заросшая яма. Ее почистили. И вдруг нашли карнизы. Стали расчищать дальше. Поняли, что земля намеренно утрамбована. Извлекли барабанные колонны. Затем нашли несколько блоков с надписью, в которой упоминалось имя Боспорского царя Фарнака. Стало уже интересней.
Далее поняли, что блоки - это, по всей видимости, фронтон от храма с парадной надписью. Сооружение, вероятно, высотой 6-8 метров построено в честь Зевса Генарха на месте, которое Фарнак основал во имя победы над Скифами в районе Артезиана.
Наконец, дошли до плиты: огромного карниза, который был прислонен к борту ямы. Он явно что-то закрывал. Оказалось, что это могила, где нашли и остатки жертвоприношения в виде лошади, и скелет человека, который, вероятно, погиб в бою.
Раскопки продолжили. Длились они три недели. И вдруг голова статуи!
“Эта голова произвела фурор, - вспоминает Николай Винокуров. - Стала понятна надпись, посвященная Зевсу. По всей видимости, Фарнака увековечили в образе бога. Но это пока гипотеза, которую надо еще доказать. Одно мы можем сказать точно: найдена она в хозяйственной яме между алтарем и храмом 1 века до нашей эры”.
Вес мраморной головы порядка 23 кг, диаметр - 70 см. У нее есть углубления, вероятно, сделанные для съемных головных уборов: в них Фарнак изображен на монетах того времени. Это единственное пока свидетельство, как выглядел Боспорский царь, сын Митридата.
“У него нос отбит, поэтому пока сложно установить точное соответствие изображению на монетах, - рассказал Николай Винокуров РИА Новости Крым”. - Статуй с его изображением нет нигде в мире. Наша задача найти торс, нос и все остальное. Мы не знаем, стоял он или сидел. Но, вероятно, его рост был больше человеческого раза в полтора. То, что это он, - пока предположение, основанное на совпадении истории, места и времени”.
Побывать бесплатно на экскурсии по раскопкам античного городища Артезиан и даже самим попробовать найти уникальный артефакт можно в любой день с мая по сентябрь.
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