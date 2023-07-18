https://crimea.ria.ru/20230718/sensatsiya-v-kerchi-pokazali-edinstvennuyu-v-mire-golovu-statui-tsarya-bospora-1130149030.html

Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора

Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора - РИА Новости Крым, 18.07.2023

Сенсация: в Керчи показали единственную в мире голову статуи царя Боспора

Сенсационной находки на античном городище Артезиан в 20 км от Керчи, о которой сайт РИА Новости Крым писал 16 июля, могло не быть. Как удалось ее обнаружить,... РИА Новости Крым, 18.07.2023

2023-07-18T16:45

2023-07-18T16:45

2023-07-18T17:08

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КЕРЧЬ, 18 июл – РИА Новости Крым. Сенсационной находки на античном городище Артезиан в 20 км от Керчи, о которой сайт РИА Новости Крым писал 16 июля, могло не быть. Как удалось ее обнаружить, рассказал руководитель Артезианской археологической экспедиции Николай Винокуров.Городище Артезиан - памятник федерального уровня. Основные его находки переносят в 6 - 4 века нашей эры. Но, по словам археологов, начало объект берет еще в эпоху камня - палеолита. Здесь находят самые ранние артефакты Восточного Крыма. Раскопки проводятся под руководством Центра археологических исследований Московского педагогического государственного университета.Участок городища, где была найдена голова статуи, по всей видимости относится к эпохе правления Митридата Евпатора. Фарнак - его сын. При нем это место было усовершенствовано.Николай Винокуров говорит, что изначально ничего не предвещало уникальных находок. Была заросшая яма. Ее почистили. И вдруг нашли карнизы. Стали расчищать дальше. Поняли, что земля намеренно утрамбована. Извлекли барабанные колонны. Затем нашли несколько блоков с надписью, в которой упоминалось имя Боспорского царя Фарнака. Стало уже интересней.Далее поняли, что блоки - это, по всей видимости, фронтон от храма с парадной надписью. Сооружение, вероятно, высотой 6-8 метров построено в честь Зевса Генарха на месте, которое Фарнак основал во имя победы над Скифами в районе Артезиана.Наконец, дошли до плиты: огромного карниза, который был прислонен к борту ямы. Он явно что-то закрывал. Оказалось, что это могила, где нашли и остатки жертвоприношения в виде лошади, и скелет человека, который, вероятно, погиб в бою.Раскопки продолжили. Длились они три недели. И вдруг голова статуи!“Эта голова произвела фурор, - вспоминает Николай Винокуров. - Стала понятна надпись, посвященная Зевсу. По всей видимости, Фарнака увековечили в образе бога. Но это пока гипотеза, которую надо еще доказать. Одно мы можем сказать точно: найдена она в хозяйственной яме между алтарем и храмом 1 века до нашей эры”.Вес мраморной головы порядка 23 кг, диаметр - 70 см. У нее есть углубления, вероятно, сделанные для съемных головных уборов: в них Фарнак изображен на монетах того времени. Это единственное пока свидетельство, как выглядел Боспорский царь, сын Митридата.“У него нос отбит, поэтому пока сложно установить точное соответствие изображению на монетах, - рассказал Николай Винокуров РИА Новости Крым”. - Статуй с его изображением нет нигде в мире. Наша задача найти торс, нос и все остальное. Мы не знаем, стоял он или сидел. Но, вероятно, его рост был больше человеческого раза в полтора. То, что это он, - пока предположение, основанное на совпадении истории, места и времени”.Побывать бесплатно на экскурсии по раскопкам античного городища Артезиан и даже самим попробовать найти уникальный артефакт можно в любой день с мая по сентябрь.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Анапой обнаружен шлем римского легионера возрастом более 2 тыс. летЭто сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепостиВ "новом" Херсонесе нашли театральные маски дохристианской эпохи

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, история, археология в крыму, новости, новости крыма