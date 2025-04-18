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Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн - РИА Новости Крым, 18.04.2025
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Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн
Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн - РИА Новости Крым, 18.04.2025
Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн
Трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 18.04.2025
2025-04-18T21:55
2025-04-18T21:55
севастополь
мошенничество
новости севастополя
происшествия
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полиция севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.По аналогичной схеме 73-летний севастополец лишился миллиона рублей, а его 78-летний земля перечислил аферистам почти 4,5 миллиона рублей.В этой связи в полиции города напоминают о том, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги по телефону или через интернет.В Крыму а минувшую неделю дистанционные мошенник обманули 84 человека на сумму 34,5 млн рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублейХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесовВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей
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РИА Новости Крым
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96
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севастополь, мошенничество, новости севастополя, происшествия, умвд россии по севастополю, полиция севастополя, крым, новости крыма
Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн

МВД: трое жителей Севастополя отдали мошенникам 6,5 млн рублей

21:55 18.04.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.
"65-летняя женщина получила звонок в мессенджере от человека, представившегося директором компании. Он убедил ее, что банковский счет находится под угрозой, после чего пенсионерка перевела 840 тысяч рублей на указанные мошенниками реквизиты", - привели один из эпизодов в пресс-службе.
По аналогичной схеме 73-летний севастополец лишился миллиона рублей, а его 78-летний земля перечислил аферистам почти 4,5 миллиона рублей.
В этой связи в полиции города напоминают о том, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги по телефону или через интернет.
В Крыму а минувшую неделю дистанционные мошенник обманули 84 человека на сумму 34,5 млн рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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