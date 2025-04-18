https://crimea.ria.ru/20250418/rekord-schedrosti-troe-sevastopoltsev-otdali-aferistam-65-mln-1145795927.html

Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн

Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн - РИА Новости Крым, 18.04.2025

Рекорд щедрости: трое севастопольцев отдали аферистам 6,5 млн

Трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города. РИА Новости Крым, 18.04.2025

2025-04-18T21:55

2025-04-18T21:55

2025-04-18T21:55

севастополь

мошенничество

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр – РИА Новости Крым. Трое пожилых жителей Севастополя отдали дистанционным мошенникам 6,5 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба полиции города.По аналогичной схеме 73-летний севастополец лишился миллиона рублей, а его 78-летний земля перечислил аферистам почти 4,5 миллиона рублей.В этой связи в полиции города напоминают о том, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных учреждений никогда не просят переводить деньги по телефону или через интернет.В Крыму а минувшую неделю дистанционные мошенник обманули 84 человека на сумму 34,5 млн рублей, сообщали ранее в пресс-службе МВД по Крыму. Чаще всего аферисты звонили от имени операторов связи, сотрудников банка, правоохранительных структур с предложениями перевести деньги на "безопасные" счета, о покупке и продаже товаров на бесплатных сервисах объявлений, об "инвестициях" в акции компаний.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники развели троих севастопольцев на 4 миллиона рублейХамон недорого: москвич в Крыму обманывал любителей деликатесовВ Севастополе пенсионера обманом лишили участка земли на 3 млн рублей

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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