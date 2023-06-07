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Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости - РИА Новости Крым, 07.06.2023
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Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости
Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости - РИА Новости Крым, 07.06.2023
Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости
Севастопольской крепости 250 лет, она старше города на целое десятилетие. Уникальные документы, обнаруженные учеными, свидетельствуют, что первые укрепления на... РИА Новости Крым, 07.06.2023
2023-06-07T20:45
2023-06-07T20:45
история
севастополь
культура
херсонес
новости крыма
вадим хапаев
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Севастопольской крепости 250 лет, она старше города на целое десятилетие. Уникальные документы, обнаруженные учеными, свидетельствуют, что первые укрепления на берегах бухты были построены еще в 1772 году, и это является сенсацией. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Вадим Хапаев.По его словам, первые российские укрепления на берегах Севастопольской бухты, на входе в нее, на месте нынешней Константиновской батареи, были построены еще в 1772 году. Тогда как историки всегда считали, что их построил Александр Суворов в 1778 году."Однако найдены документы, карты, планы, которые свидетельствуют о том, что первые такие сооружения были построены на шесть лет раньше, в 1772 году, вскоре после того как российские войска в ходе русско-турецкой войны заняли Крымский полуостров", - уточнил историк.По его словам, скоро выйдет в свет книга, написанная сотрудниками музея "Константиновская батарея", в которой собрано много уникальных, малоизвестных фактов.В десятку самых известных достопримечательностей города-героя Севастополя входят раскопки Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое.Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников.Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы и разнообразные музеи. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнениеКак военный инженер Тотлебен поломал планы союзниковКак Севастополь стал городом-героем
https://crimea.ria.ru/20230607/sevastopol-geroicheskaya-istoriya-odnogo-goroda-1129204451.html
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РИА Новости Крым
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история, севастополь, культура, херсонес, новости крыма, вадим хапаев, крым
Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости

Историк Хапаев: Севастопольская крепость старше города на 10 лет

20:45 07.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСевастопольская крепость
Севастопольская крепость - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Севастопольской крепости 250 лет, она старше города на целое десятилетие. Уникальные документы, обнаруженные учеными, свидетельствуют, что первые укрепления на берегах бухты были построены еще в 1772 году, и это является сенсацией. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Вадим Хапаев.
"Мы в этом году празднуем 240-летие города Севастополя, но мало кто знает, что Севастопольской крепости в прошлом году исполнилось 250 лет. Это сенсация, которая оказалась не такой громкой, как она того достойна", - сказал Хапаев.
По его словам, первые российские укрепления на берегах Севастопольской бухты, на входе в нее, на месте нынешней Константиновской батареи, были построены еще в 1772 году. Тогда как историки всегда считали, что их построил Александр Суворов в 1778 году.
"Однако найдены документы, карты, планы, которые свидетельствуют о том, что первые такие сооружения были построены на шесть лет раньше, в 1772 году, вскоре после того как российские войска в ходе русско-турецкой войны заняли Крымский полуостров", - уточнил историк.
По его словам, скоро выйдет в свет книга, написанная сотрудниками музея "Константиновская батарея", в которой собрано много уникальных, малоизвестных фактов.
Видеомост Севастополь – Симферополь - Москва: Севастополь: героическая история одного города - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
11:00
Севастополь: героическая история одного города
В десятку самых известных достопримечательностей города-героя Севастополя входят раскопки Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое.
Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников.
Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы и разнообразные музеи. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.
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ИсторияСевастопольКультураХерсонесНовости КрымаВадим ХапаевКрым
 
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