https://crimea.ria.ru/20230607/eto-sensatsiya-nazvan-istinnyy-vozrast-sevastopolskoy-kreposti-1129245656.html

Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости

Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости - РИА Новости Крым, 07.06.2023

Это сенсация: назван истинный возраст Севастопольской крепости

Севастопольской крепости 250 лет, она старше города на целое десятилетие. Уникальные документы, обнаруженные учеными, свидетельствуют, что первые укрепления на... РИА Новости Крым, 07.06.2023

2023-06-07T20:45

2023-06-07T20:45

2023-06-07T20:45

история

севастополь

культура

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вадим хапаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Севастопольской крепости 250 лет, она старше города на целое десятилетие. Уникальные документы, обнаруженные учеными, свидетельствуют, что первые укрепления на берегах бухты были построены еще в 1772 году, и это является сенсацией. Об этом на пресс-конференции РИА Новости Крым рассказал замдиректора Института общественных наук и международных отношений СевГУ, доцент кафедры "Всеобщая история и мировая культура" Вадим Хапаев.По его словам, первые российские укрепления на берегах Севастопольской бухты, на входе в нее, на месте нынешней Константиновской батареи, были построены еще в 1772 году. Тогда как историки всегда считали, что их построил Александр Суворов в 1778 году."Однако найдены документы, карты, планы, которые свидетельствуют о том, что первые такие сооружения были построены на шесть лет раньше, в 1772 году, вскоре после того как российские войска в ходе русско-турецкой войны заняли Крымский полуостров", - уточнил историк.По его словам, скоро выйдет в свет книга, написанная сотрудниками музея "Константиновская батарея", в которой собрано много уникальных, малоизвестных фактов.В десятку самых известных достопримечательностей города-героя Севастополя входят раскопки Херсонеса, героический Малахов курган, знаменитые панорама и диорама, а также многое другое.Основанный в 1783 году как черноморская база России, город героически сражался с врагами во время Крымской и Великой Отечественной войн. В память об этом на его территории установлено множество памятников.Также в Севастополе расположены интересные фортификационные сооружения, красивые соборы и разнообразные музеи. Кроме того, тысячи туристов влекут сюда развалины древнегреческого поселения Херсонес.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму необходимо усилить охрану заповедников – мнениеКак военный инженер Тотлебен поломал планы союзниковКак Севастополь стал городом-героем

https://crimea.ria.ru/20230607/sevastopol-geroicheskaya-istoriya-odnogo-goroda-1129204451.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

история, севастополь, культура, херсонес, новости крыма, вадим хапаев, крым