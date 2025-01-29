Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-perekryt-reyd-1143785010.html
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T18:25
2025-01-29T18:31
морской транспорт
севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. Рейд могут закрыть также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морской транспорт, севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд

В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день

18:25 29.01.2025 (обновлено: 18:31 29.01.2025)
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.

Причина остановки не указывается.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
Паромы и катера – метеозависимый транспорт. Рейд могут закрыть также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Морской транспортСевастопольНовостиПаромы и катера в СевастополеДепартамент транспорта Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:02Отбой воздушной тревоги в Севастополе
19:51В Севастополе простились с героями спецоперации
19:37Над Крымом сбиты три беспилотника
19:31Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
19:10Как изменятся цены на кофе из-за подорожания арабики
18:48В Крыму число клиентов ВТБ превысило 100 тысяч
18:34"Были верны присяге и стране": Керчь простилась с героями спецоперации
18:25В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
18:10Крымский мост: снова начала расти очередь
17:53Ускорить проезд на курорты – как идет стройка объездной в Адлере
17:36Новые варианты гимна Крыма поступили в конкурсную комиссию
17:11Территория кириллицы: в Крыму предлагают ввести единый дизайн вывесок
16:52Аксенов пригрозил выговорами главам крымских муниципалитетов
16:40В Крыму раскрыли очередной фейк
16:31Норвегия разворачивает бригаду на границе с Россией - глава МИД
16:22Крымский мост после приостановки движения - что с очередями
16:10Белоусов проинспектировал Южную группировку войск
16:02В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
15:56В Керчи 100 участников спецоперации получили земельные участки
15:47Кличко обвинил окружение Зеленского в политических интригах
Лента новостейМолния