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В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 29.01.2025
2025-01-29T18:25
2025-01-29T18:25
2025-01-29T18:31
морской транспорт
севастополь
новости
паромы и катера в севастополе
департамент транспорта севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. Рейд могут закрыть также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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морской транспорт, севастополь, новости, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд
В Севастополе перекрыли рейд второй раз за день
18:25 29.01.2025 (обновлено: 18:31 29.01.2025)