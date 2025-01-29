https://crimea.ria.ru/20250129/v-sevastopole-vtoroy-raz-za-den-perekryt-reyd-1143785010.html

В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд

В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд - РИА Новости Крым, 29.01.2025

В Севастополе второй раз за день перекрыт рейд

Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском... РИА Новости Крым, 29.01.2025

2025-01-29T18:25

2025-01-29T18:25

2025-01-29T18:31

морской транспорт

севастополь

новости

паромы и катера в севастополе

департамент транспорта севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости Крым. Временно перекрыто движение пассажирских катеров и паромов через Севастопольскую бухту. Это второе за день перекрытие рейда. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Причина остановки не указывается.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Паромы и катера – метеозависимый транспорт. Рейд могут закрыть также в целях безопасности при объявлении воздушной тревоги.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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