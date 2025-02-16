https://crimea.ria.ru/20250216/ataka-dronov-na-kuban-oblomki-upali-na-doma-ranena-4-letnyaya-devochka-1144230045.html
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T21:52
2025-02-16T21:52
2025-02-16T21:52
новости
вениамин кондратьев
красноярский край
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Сейчас девочка находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости ребенка доставят в Краснодар, рассказал Кондратьев.Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю – погибли трое мирных жителей. Также в воскресенье в Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, вениамин кондратьев, красноярский край, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
4-летняя девочка ранена после атаки украинских беспилотников на Кубань