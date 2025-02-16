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Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T21:52
2025-02-16T21:52
новости
вениамин кондратьев
красноярский край
кубань
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Сейчас девочка находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости ребенка доставят в Краснодар, рассказал Кондратьев.Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю – погибли трое мирных жителей. Также в воскресенье в Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250216/devyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1144229885.html
красноярский край
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новости, вениамин кондратьев, красноярский край, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка

4-летняя девочка ранена после атаки украинских беспилотников на Кубань

21:52 16.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина
НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н.Н. Блохина - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.
"Обломки БПЛА упали на частные жилые дома, в одном из них повреждено остекление, во втором – кровля. К сожалению, пострадала 4-летняя девочка", – сказано в сообщении главы региона.
Сейчас девочка находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости ребенка доставят в Краснодар, рассказал Кондратьев.
Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю – погибли трое мирных жителей. Также в воскресенье в Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.
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Боевое дежурство ЗРК Тор-2М - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
21:29
Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
НовостиВениамин КондратьевКрасноярский крайКубаньПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
21:52Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка
21:29Девять украинских беспилотников сбили над Азовским морем и Кубанью
21:07Крепкие морозы и обложные снегопады в Крыму – когда ждать пика стихии
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18:37Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
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