https://crimea.ria.ru/20250216/ataka-dronov-na-kuban-oblomki-upali-na-doma-ranena-4-letnyaya-devochka-1144230045.html

Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка

Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка - РИА Новости Крым, 16.02.2025

Атака дронов на Кубань: обломки упали на дома, ранена 4-летняя девочка

В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 16.02.2025

2025-02-16T21:52

2025-02-16T21:52

2025-02-16T21:52

новости

вениамин кондратьев

красноярский край

кубань

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после атаки беспилотников ранена маленькая девочка. Об этом сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.Сейчас девочка находится в районной больнице, медики оказывают всю необходимую помощь. При необходимости ребенка доставят в Краснодар, рассказал Кондратьев.Ранее в Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю – погибли трое мирных жителей. Также в воскресенье в Белгородской области украинский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250216/devyat-ukrainskikh-bespilotnikov-sbity-nad-azovskim-morem-i-kubanyu-1144229885.html

красноярский край

кубань

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2025

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новости, вениамин кондратьев, красноярский край, кубань, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)