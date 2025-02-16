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Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2025
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Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области - РИА Новости Крым, 16.02.2025
Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
В Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 16.02.2025
2025-02-16T18:37
2025-02-16T18:37
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в воскресенье в Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате террористической атаки со стороны Украины в районе Васильевки был подорван гражданский автомобиль, пострадала женщина.14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Два мирных жителя ранены при атаках ВСУ на Белгородские селаВ Белгородской области в результате удара ВСУ погибла женщинаДве девушки и мужчина погибли из-за атаки дрона ВСУ в белгородском селе
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), обстрелы белгородской области
Трое мирных погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Три мирных жителя погибли при ударе украинского дрона по машине в Белгородской области

18:37 16.02.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Из-за этой атаки погибли трое мирных жителей, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На въезде в село Графовка Краснояружского района дрон нанес удар по движущемуся легковому автомобилю. Трое мужчин, которые находились в машине, погибли", – говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье в Белгородской области украинский беспилотник нанес удар по гражданскому автомобилю, который ехал по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате этой атаки погибла одна женщина и вторая получила ранения.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате террористической атаки со стороны Украины в районе Васильевки был подорван гражданский автомобиль, пострадала женщина.
14 февраля в селе Кукуевка Белгородской области в результате сброса взрывчатки с украинского беспилотника на жилой дом погиб мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Различные повреждения получили семь частных домовладений. В домах выбиты окна, посечены фасады, кровли, надворные постройки и заборы.
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