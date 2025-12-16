11 российских семей вернулись с территории Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
"Сегодня на белорусско-украинской границе произошло то, ради чего стоит работать, верить, надеяться. 15 человек из 11 семей – из Астрахани, Москвы, Тюмени, Ростова-на-Дону, Белгорода, Курска – наконец-то увидели своих родных", – сказано в сообщении.
Также вернули на родину граждан Украины. На взаимной основе обменялись с украинской стороной письмами для военнопленных.
Москалькова подчеркнула, что с украинским омбудсменом обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в гуманитарной сфере.
"Особая признательность – российским спецслужбам и белорусской стороне – ваша четкая, слаженная работа, уважение к человеческому достоинству и стремление помочь сделали это чудо возможным. Право на семью свято. И сегодня мы вместе вернули его тем, кто так долго ждал", – добавила уполномоченный по правам человека в России.