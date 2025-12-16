https://crimea.ria.ru/20251216/11-rossiyskikh-semey-vernulis-s-territorii-ukrainy-1151720033.html

11 российских семей вернулись с территории Украины

11 российских семей вернулись с территории Украины - РИА Новости Крым, 16.12.2025

11 российских семей вернулись с территории Украины

Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России... РИА Новости Крым, 16.12.2025

2025-12-16T18:47

2025-12-16T18:47

2025-12-16T18:47

татьяна москалькова

новости

россия

белоруссия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/10/1151720173_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_14479fdd0dae9bc0ce7fb67c0e6d79bc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости Крым. Пятнадцать россиян, находившихся на Украине, воссоединились с близкими на территории Белоруссии. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Также вернули на родину граждан Украины. На взаимной основе обменялись с украинской стороной письмами для военнопленных.Москалькова подчеркнула, что с украинским омбудсменом обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия в гуманитарной сфере.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

белоруссия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна москалькова, новости, россия, белоруссия, украина