https://crimea.ria.ru/20250217/trendy-sanatornogo-lecheniya-v-krymu-i-renessans-klassiki-chto-predlagayut-1144126962.html

Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Тренды санаторного лечения в Крыму и ренессанс классики: что предлагают

Санатории Крыма уже предлагают невероятно популярные у россиян лечебные процедуры, отвечающие трем главным трендам, актуальность которых сохранится еще лет... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T06:12

2025-02-17T06:12

2025-02-17T06:12

крым курортный

радио "спутник в крыму"

владислав буря

санатории крыма

крым

мнения

отдых в крыму

здоровье

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Крым ждет ренессанс классического санаторно-курортного лечения – эксперт Крым ждет ренессанс классического санаторно-курортного лечения – эксперт audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Санатории Крыма уже предлагают невероятно популярные у россиян лечебные процедуры, отвечающие трем главным трендам, актуальность которых сохранится еще лет 10-15. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт по стратегическому развитию курортов и санаториев Владислав Буря.Три кита санаторно-курортной отрасли на годыПо словам эксперта, одним из ключевых трендов, в ногу с которым сегодня идут и крымские санатории, является "сон-туризм"."Высокий уровень стресса – люди приезжают в санатории, чтобы поспать. И достаточно большое количество санаториев внедряют программы "Крепкий сон", "Здоровый сон", – сказал гость эфира.В частности, крымские объекты уже взяли это на вооружение и возвращают советскую практику оздоровительного сна у моря, несколько ее модифицировав, подчеркнул он.Второй тренд, по словам эксперта, связан с эмоциональным и профессиональным выгоранием."Большое количество людей приезжают в санатории, чтобы перезагрузиться не только физически, но и ментально. И наши крымские санатории вполне в тренде: вводят оздоровительные модули, программы "Перезагрузка", "Антистресс". Это то, что нужно. И этот тренд на ближайшие лет 10-15 будет топовым", – прокомментировал эксперт.Замыкает тройку главных трендов спрос на лечение в санаториях сексуального здоровья, добавил он."Достаточно большое количество людей испытывают проблемы в этой сфере. И санаториям совершенно не нужно стесняться вводить программы лечения сексуальных нарушений. Это тоже будет востребовано", – сказал специалист.На повестке дня – ренессанс классикиПо словам эксперта, почти все, кто приезжают сегодня в Крым на оздоровление по социальным путевкам, остаются в санаториях на полный цикл. То есть на 21 день, реже на 14 дней.А вот коммерческие клиенты надолго задерживаются редко – таких всего 10%, отметил гость эфира. И это вызов для санаторно-курортного комплекса Крыма, медицины и медиков, которым необходимо адаптировать лечебно-оздоровительные программы к так называемым коротким срокам пребывания гостей, сказал он.Однако есть вещи, которые изменить нельзя, добавил эксперт. Например, механизм воздействия на организм человека природных крымских лечебных факторов: минеральных вод, рапы, грязей. Не случайно в советские годы лечение в Крыму всегда проводилось циклично. Например, обязательными должны были быть 10 грязевых аппликации, 10 ванн, 10 массажей и так далее, подчеркнул он."Сложно сейчас сказать, насколько этот подход будет меняться именно в плане лечения. Но я ознакомился с трендами оздоровительного туризма на долгосрочную перспективу – ближайшие 15-20 лет... Нас ждет ренессанс классического санаторно-курортного лечения. И мы все-таки придем к тому, что гости санаториев будут приезжать на длинные сроки", – подытожил гость эфира.Ранее мнение о том, что есть и чего не хватает санаторно-курортному комплексу Крыма высказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор ГБУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Сергей Стрельбицкий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму загрузка санаториев в январе достигла 80%Когда Евпатория получит статус всероссийской детской здравницыЛечение и оздоровление ветеранов СВО в Крыму: как получить услугу

https://crimea.ria.ru/20250127/razvitie-sanatorno-kurortnogo-kompleksa-kryma-chto-est-i-chego-ne-khvataet-1143510262.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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