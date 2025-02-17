https://crimea.ria.ru/20250217/yuzhnyy-bereg-kryma-zavalilo-snegom---situatsiya-na-dorogakh-1144231660.html

Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах

Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах

Специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T07:31

2025-02-17T07:31

2025-02-17T07:31

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крымавтодор

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".В Ялте предприятие задействовало шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) и один погрузчик. Очищено 2180 км полотна на дорогах Ялта – Севастополь, Ливадия – Симеиз, Бахчисарай – Ялта, Гурзуф – Ялта.В Алуште специалисты на четырех КДМ обработали дорожное покрытие на Ангарском перевале, в Малом Маяке, Партените – всего 336 км дорог.Также проводится уборка поваленных деревьев с проезжей части. В остальных районах Крыма осадков нет, обработаны потенциально опасные участки, проезд обеспечен, добавили в "Крымавтодоре".Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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