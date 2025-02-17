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Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах
Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах
Специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор". РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T07:31
2025-02-17T07:31
ситуация на дорогах крыма
дороги крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".В Ялте предприятие задействовало шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) и один погрузчик. Очищено 2180 км полотна на дорогах Ялта – Севастополь, Ливадия – Симеиз, Бахчисарай – Ялта, Гурзуф – Ялта.В Алуште специалисты на четырех КДМ обработали дорожное покрытие на Ангарском перевале, в Малом Маяке, Партените – всего 336 км дорог.Также проводится уборка поваленных деревьев с проезжей части. В остальных районах Крыма осадков нет, обработаны потенциально опасные участки, проезд обеспечен, добавили в "Крымавтодоре".Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добитьсяКогда потеплеет в КрымуЧто с водными запасами на Южном берегу Крыма
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Южный берег Крыма завалило снегом - ситуация на дорогах

В Ялте и Алуште от снега очистили и обработали 2500 километров дорог

07:31 17.02.2025
 
© КрымавтодорСнегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
© Крымавтодор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Специалисты очистили от снега и обработали около 2500 километров дорог в Ялте и Алуште, сообщает пресс-служба предприятия "Крымавтодор".
В Ялте предприятие задействовало шесть комбинированных дорожных машин (КДМ) и один погрузчик. Очищено 2180 км полотна на дорогах Ялта – Севастополь, Ливадия – Симеиз, Бахчисарай – Ялта, Гурзуф – Ялта.
В Алуште специалисты на четырех КДМ обработали дорожное покрытие на Ангарском перевале, в Малом Маяке, Партените – всего 336 км дорог.
Также проводится уборка поваленных деревьев с проезжей части. В остальных районах Крыма осадков нет, обработаны потенциально опасные участки, проезд обеспечен, добавили в "Крымавтодоре".
© КрымавтодорСнегопад в Крыму
Снегопад в Крыму
© Крымавтодор
Снегопад в Крыму
Накануне полуостров накрыл холодный атмосферный фронт, который принес дождь с мокрым снегом, вечером переходящий в снег. Местами прошли сильные осадки, которые привели к образованию гололеда и отложениям мокрого снега.
Южный берег Крыма накрыл сильный снегопад, существенно осложнивший движение по автодорогам. Дорога на Ай-Петри закрыта. В Ялте из-за плохой погоды детям разрешили не идти в школу.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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