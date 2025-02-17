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Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T07:14
2025-02-17T07:14
2025-02-17T07:26
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении."Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, в Краснодарском крае в результата падения обломков сбитых дронов ранения получила женщина, повреждены 12 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, атаки всу на крым, новости
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
90 украинских беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России
07:14 17.02.2025 (обновлено: 07:26 17.02.2025)