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Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов - РИА Новости Крым, 17.02.2025
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Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов - РИА Новости Крым, 17.02.2025
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов
90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.02.2025
2025-02-17T07:14
2025-02-17T07:26
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
крым
черное море
азовское море
краснодарский край
атаки всу на крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении."Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, в Краснодарском крае в результата падения обломков сбитых дронов ранения получила женщина, повреждены 12 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, атаки всу на крым, новости
Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов

90 украинских беспилотников сбиты над Крымом и еще пятью регионами России

07:14 17.02.2025 (обновлено: 07:26 17.02.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что 38 дронов сбиты над акваторией Азовского моря, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над территорией Республики Крым, 7 – над акваторией Черного моря, по два беспилотника уничтожены – над территориями Курской и Ростовской областей и по одному в Брянской и Белгородской областях.
"Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - добавили в ведомстве.
Как сообщалось, в Краснодарском крае в результата падения обломков сбитых дронов ранения получила женщина, повреждены 12 домов.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымЧерное мореАзовское мореКраснодарский крайАтаки ВСУ на КрымНовости
 
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