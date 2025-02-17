https://crimea.ria.ru/20250217/vsu-atakovali-krym-i-esche-pyat-regionov-dronami-i-raketoy-neptun-1144231447.html

Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов

Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов - РИА Новости Крым, 17.02.2025

Массированный налет на Крым и еще пять регионов - ПВО сбила 90 дронов

90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.02.2025

2025-02-17T07:14

2025-02-17T07:14

2025-02-17T07:26

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

атаки всу на крым

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев - РИА Новости Крым. 90 беспилотников ВСУ и одна ракета "Нептун" сбиты за ночь над Крымом и еще пятью регионами и в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении."Также уничтожена управляемая ракета "Нептун-МД" над акваторией Азовского моря", - добавили в ведомстве.Как сообщалось, в Краснодарском крае в результата падения обломков сбитых дронов ранения получила женщина, повреждены 12 домов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250213/sily-pvo-sbili-202-bespilotnika-i-4-zapadnykh-bomby-1144151808.html

крым

черное море

азовское море

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, черное море, азовское море, краснодарский край, атаки всу на крым, новости