Праздничный день 1 января – история Нового года
2025-12-23T08:38
2025-12-23T09:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января – по примеру всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. До этого год Новый год на Руси отмечали 1 сентября – так в 1492 году решили патриархи Русской православной церкви. Но и раньше смену лет тоже отмечали – 1 марта, с началом полевых работ.Во время Первой мировой войны, в которую Россия вступила в 1914 году, в стране началась активная антинемецкая кампания. Весной 1915-го Николай II отменил Новый год как "вражеский". После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года запрет отменили. Но ненадолго. Начиная с 1929-го зимние праздники вновь попали под официальную отмену.Вернули Новый год только в 1935-м, а в 1937 году впервые провели Кремлевскую елку, куда пригласили пионеров-отличников и детей передовиков производства. Здесь же впервые появилась Снегурочка, внучка Деда Мороза, которая с тех пор является обязательной частью Нового года.А вот выходным днем 1 января стало только в 1947-м. С 1992 года в России нерабочими днями были 1 и 2 января, с 2005 – дни с 1 по 5 января. Позднее, благодаря переносам выходных и Рождеству 7 января, продолжительность в отдельные годы доходила до 11 дней. В этом новогодние каникулы особенно длинные. Они начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026. Отдыхаем 12 дней, на работу выходим 12 января. Основные факты об истории нового года в России – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:История и традиции Старого Нового годаКак устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженераТвори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
Праздничный день 1 января – история Нового года

Праздничный день 1 января в истории России – инфографика РИА Новости Крым

08:38 23.12.2025 (обновлено: 09:10 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В 1699 году Петр I издал указ, согласно которому началом года стали считать 1 января – по примеру всех христианских народов, живших не по юлианскому, а по григорианскому календарю. До этого год Новый год на Руси отмечали 1 сентября – так в 1492 году решили патриархи Русской православной церкви. Но и раньше смену лет тоже отмечали – 1 марта, с началом полевых работ.
Во время Первой мировой войны, в которую Россия вступила в 1914 году, в стране началась активная антинемецкая кампания. Весной 1915-го Николай II отменил Новый год как "вражеский". После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года запрет отменили. Но ненадолго. Начиная с 1929-го зимние праздники вновь попали под официальную отмену.
Вернули Новый год только в 1935-м, а в 1937 году впервые провели Кремлевскую елку, куда пригласили пионеров-отличников и детей передовиков производства. Здесь же впервые появилась Снегурочка, внучка Деда Мороза, которая с тех пор является обязательной частью Нового года.
А вот выходным днем 1 января стало только в 1947-м. С 1992 года в России нерабочими днями были 1 и 2 января, с 2005 – дни с 1 по 5 января. Позднее, благодаря переносам выходных и Рождеству 7 января, продолжительность в отдельные годы доходила до 11 дней. В этом новогодние каникулы особенно длинные. Они начнутся 31 декабря 2025 года и закончатся 11 января 2026. Отдыхаем 12 дней, на работу выходим 12 января. Основные факты об истории нового года в России – в инфографике РИА Новости Крым.
