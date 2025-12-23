https://crimea.ria.ru/20251223/v-odesse-nanesen-udar-po-obektam-kriticheskoy-infrastruktury-1151902344.html
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 23.12.2025
2025-12-23T10:18
2025-12-23T10:18
2025-12-23T10:18
одесса
украина
удары по украине
взрывы на украине
инфраструктура
энергосистема украины
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902232_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_91d5a7bc8b1890369029da9e1323f67c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер.По его словам, под удар попали гражданский сухогруз, складские помещения. В нескольких зданиях вспыхнули пожары – их уже потушили."В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек", – добавил он.Как сообщалось, утром во вторник энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объектМощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожарНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники
одесса
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/17/1151902232_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_8a59930746a7181c54ec4bf9a567f4fa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесса, украина, удары по украине, взрывы на украине, инфраструктура, энергосистема украины, новости
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
На юге Одесской области фиксируют перебои на объектах критической инфраструктуры
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер.
"Зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар попали гражданский сухогруз, складские помещения. В нескольких зданиях вспыхнули пожары – их уже потушили.
"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек", – добавил он.
Как сообщалось, утром во вторник энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке.
В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям
военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: