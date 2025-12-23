https://crimea.ria.ru/20251223/v-odesse-nanesen-udar-po-obektam-kriticheskoy-infrastruktury-1151902344.html

В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры

Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер.По его словам, под удар попали гражданский сухогруз, складские помещения. В нескольких зданиях вспыхнули пожары – их уже потушили."В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек", – добавил он.Как сообщалось, утром во вторник энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Часть Одессы осталась без света - поврежден критический объектМощные прилеты по Одессе: в порту Южный пылает пожарНа Украине разбиты энергообъекты и колонна военной техники

