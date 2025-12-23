Рейтинг@Mail.ru
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры - РИА Новости Крым, 23.12.2025
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры
Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер. РИА Новости Крым, 23.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер.По его словам, под удар попали гражданский сухогруз, складские помещения. В нескольких зданиях вспыхнули пожары – их уже потушили."В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек", – добавил он.Как сообщалось, утром во вторник энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
В Одессе нанесен удар по объектам критической инфраструктуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Ночью после массированной атаки по Одесской области повреждены объекты инфраструктуры, сообщает глава местной военной администрации Олег Кипер.
"Зафиксированы повреждения энергетической, портовой, транспортной и промышленной инфраструктуры", - написал Кипер в своем Telegram-канале.
По его словам, под удар попали гражданский сухогруз, складские помещения. В нескольких зданиях вспыхнули пожары – их уже потушили.
"В районах, подвергшихся ударам, наблюдаются перебои с энергоснабжением. Критическая инфраструктура питается от генераторов. Развернута работа пунктов несокрушимости – за помощью уже обратились около 900 человек", – добавил он.
Как сообщалось, утром во вторник энергетическая инфраструктура Украины подверглась массированной атаке. В нескольких регионах введены аварийные отключения электроэнергии.
21 декабря Вооруженные силы России нанесли поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики, транспортной и складской инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты в РФ российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава украинских формирований, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. В Кремле не раз подчеркивали, что ВС РФ не наносит удары по жилым домам и соцучреждениям на Украине.
