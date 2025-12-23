https://crimea.ria.ru/20251223/sobiralsya-perevezti-bombu-krymchanina-budut-sudit-za-sgovor-s-sbu-1151904794.html

Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ

Симферополец обвиняется в госизмене за содействие службе безопасности Украины, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 23.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферополец обвиняется в госизмене за содействие службе безопасности Украины, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, мужчина является противником проведения спецоперации. Он вступил в сговор с СБУ и вызвался помогать иностранной разведке. Так, по заданию кураторов, в октябре 2024 году обвиняемый должен был найти тайник на территория Симферопольского района, где хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ), и перевезти его в указанное место.И добавили, что обвинительное заключение утверждено, уголовное дело будет передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУНа Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армии

