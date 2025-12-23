Рейтинг@Mail.ru
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ - РИА Новости Крым, 23.12.2025
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ
Симферополец обвиняется в госизмене за содействие службе безопасности Украины, сообщают в прокуратуре Крыма. РИА Новости Крым, 23.12.2025
новости крыма
симферополь
прокуратура республики крым
крым
происшествия
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферополец обвиняется в госизмене за содействие службе безопасности Украины, сообщают в прокуратуре Крыма.По данным ведомства, мужчина является противником проведения спецоперации. Он вступил в сговор с СБУ и вызвался помогать иностранной разведке. Так, по заданию кураторов, в октябре 2024 году обвиняемый должен был найти тайник на территория Симферопольского района, где хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ), и перевезти его в указанное место."Реализовать задуманное обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю…. Он обвиняется в совершении государственной измены и покушении на незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств", – рассказали в прокуратуре.И добавили, что обвинительное заключение утверждено, уголовное дело будет передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.
симферополь
крым
новости крыма, симферополь, прокуратура республики крым, крым, происшествия, суд, приговор
Собирался перевезти бомбу: крымчанина будут судить за сговор с СБУ

Крымчанин за содействие службе безопасности Украины пойдет под суд

11:09 23.12.2025 (обновлено: 11:11 23.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Симферополец обвиняется в госизмене за содействие службе безопасности Украины, сообщают в прокуратуре Крыма.
По данным ведомства, мужчина является противником проведения спецоперации. Он вступил в сговор с СБУ и вызвался помогать иностранной разведке. Так, по заданию кураторов, в октябре 2024 году обвиняемый должен был найти тайник на территория Симферопольского района, где хранилось самодельное взрывное устройство (СВУ), и перевезти его в указанное место.
"Реализовать задуманное обвиняемый не смог, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю…. Он обвиняется в совершении государственной измены и покушении на незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств", – рассказали в прокуратуре.
И добавили, что обвинительное заключение утверждено, уголовное дело будет передано в Верховный суд Крыма для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии.
