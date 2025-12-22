Рейтинг@Mail.ru
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии - РИА Новости Крым, 22.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251222/krymchanina-budut-sudit-za-peredachu-kievu-dannykh-o-pvo-v-feodosii-1151869346.html
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии - РИА Новости Крым, 22.12.2025
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО... РИА Новости Крым, 22.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Собранную информацию он передавал представителям главного управления разведки минобороны Украины для использования против России.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.Ранее суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Донецка, которая передавала украинской разведке данные о российских военных в Крыму.
крым, феодосия, главное управление разведки украины (гур), госизмена, прокуратура республики крым
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии

Житель Крыма предстанет перед судом за передачу Киеву фото мест дислокации ПВО в Феодосии

10:37 22.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ зале суда
В зале суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
"Мужчина, являясь противником проведения специальной военной операции, с декабря 2024 года по апрель 2025 года фотографировал места дислокации средств противовоздушной обороны в городе Феодосии", - говорится в сообщении.
Собранную информацию он передавал представителям главного управления разведки минобороны Украины для использования против России.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.
Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.
Ранее суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Донецка, которая передавала украинской разведке данные о российских военных в Крыму.
