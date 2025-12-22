https://crimea.ria.ru/20251222/krymchanina-budut-sudit-za-peredachu-kievu-dannykh-o-pvo-v-feodosii-1151869346.html
Крымчанина будут судить за передачу Киеву данных о ПВО в Феодосии
2025-12-22T10:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Житель Крыма предстанет перед судом по обвинению в государственной измене, мужчина передавал украинской военной разведке фотографии мест дислокации средств ПВО в Феодосии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Собранную информацию он передавал представителям главного управления разведки минобороны Украины для использования против России.Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ по Крыму и Севастополю.Уголовное дело рассмотрит Верховный суд РК.Ранее суд приговорил к 12 годам колонии жительницу Донецка, которая передавала украинской разведке данные о российских военных в Крыму. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонииПенсионерка приговорена к 12,5 годам за спонсирование ВСУГотовился взорвать самолет - россиянин получил 24 года за госизмену
