17-летний подросток совершил теракт на железной дороге по заданию Киева

В Подмосковье задержали 17-летнего подростка за теракт на железной дороге по заданию Киева
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Московской области задержан 17-леьний местный житель по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
По данным ведомства, студент колледжа получил через мессенджер предложение от представителей украинских спецслужб совершить теракт на объектах транспортной инфраструктуры за денежное вознаграждение.
"Согласившись на данное предложение, молодой человек вечером 17 декабря 2025 года приехал на перегон железнодорожных станций Жилево-Ступино в городском округе Ступино, где совершил поджог релейного шкафа, обеспечивающего работу железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении.
Свои действия подросток снял на камеру смартфона для последующего отчета своему куратору. Однако обещанное денежное вознаграждение он не получил.
Правоохранители оперативно установили личность и местонахождение подростка. По ходатайству следствия суд заключил фигуранта под стражу. Юноше грозит лишение свободы на срок вплоть до 20 лет.
На минувшей неделе в Мариуполе задержали 16-летнего подростка, который по заданию неизвестных поджег вышку сотовой связи.
Ранее в ФСБ России сообщили о задержании десяти россиян в республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае. Они подозреваются в том, что по заданию украинских спецслужб осуществляли поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта.
