Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террористов и задержали более 2 тысяч бандитов и их пособников, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).Он отметил, что на Северном Кавказе, где уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким, в ходе пяти контртеррористических операций пресечена деятельность более 330 боевиков и их пособников."Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения. Изъято свыше двухсот переносных ракетных комплексов, более 147 тысяч боеприпасов и полутора тысяч штатных и самодельных взрывных устройств", - сообщил директор ФСБ.Как сообщалось ранее, в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани ФСБ задержала подозреваемую в переводе денег украинской армииВ Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны Двое крымчан ответят за участие в вооруженном формировании

