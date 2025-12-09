Рейтинг@Mail.ru
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году - РИА Новости Крым, 09.12.2025
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году
Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террористов и задержали более 2 тысяч бандитов и их пособников, сообщил директор ФСБ России Александр... РИА Новости Крым, 09.12.2025
2025-12-09T13:10
2025-12-09T13:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террористов и задержали более 2 тысяч бандитов и их пособников, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).Он отметил, что на Северном Кавказе, где уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким, в ходе пяти контртеррористических операций пресечена деятельность более 330 боевиков и их пособников."Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения. Изъято свыше двухсот переносных ракетных комплексов, более 147 тысяч боеприпасов и полутора тысяч штатных и самодельных взрывных устройств", - сообщил директор ФСБ.Как сообщалось ранее, в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали.
Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 году

Российские спецслужбы в 2025 году предотвратили 273 теракта и ликвидировали 24 бандита

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Российские спецслужбы в 2025 году ликвидировали 24 террористов и задержали более 2 тысяч бандитов и их пособников, сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) и Федерального оперативного штаба (ФОШ).
"Скоординированными действиями силовых структур в текущем году предотвращено 374 террористических преступления, в том числе 273 теракта, нейтрализовано 24 и задержано более двух тысяч бандитов и их пособников", - сказал Бортников.
Он отметил, что на Северном Кавказе, где уровень террористических угроз по-прежнему остается высоким, в ходе пяти контртеррористических операций пресечена деятельность более 330 боевиков и их пособников.
"Перекрыто 29 каналов незаконного оборота оружия, в том числе из зоны СВО. Ликвидировано 113 подпольных мастерских по его модернизации и переделке. Вскрыта и пресечена деятельность 87 организованных преступных групп, причастных к контрабанде средств поражения. Изъято свыше двухсот переносных ракетных комплексов, более 147 тысяч боеприпасов и полутора тысяч штатных и самодельных взрывных устройств", - сообщил директор ФСБ.
Как сообщалось ранее, в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России, злоумышленника, планировавшего совершить теракт, ликвидировали.
