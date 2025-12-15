https://crimea.ria.ru/20251215/desyat-chelovek-zaderzhany-za-terakty-i-diversii-v-pyati-regionakh-rossii-1151671253.html
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.Уголовные дела открыты по статьям о терактах и диверсиях. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии
