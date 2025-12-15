Рейтинг@Mail.ru
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России
Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T10:41
2025-12-15T10:41
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
задержание диверсантов и шпионов
теракт
украинские спецслужбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.Уголовные дела открыты по статьям о терактах и диверсиях. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, задержание диверсантов и шпионов, теракт, украинские спецслужбы
Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России

В пяти регионах России задержаны 10 человек за теракты и диверсии – ФСБ

10:41 15.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.
"В республике Коми, Астраханской, Вологодской, Волгоградской областях и Краснодарском крае пресечена деятельность десяти граждан РФ, совершивших по заданиям украинских спецслужб поджоги служебных автомобилей правоохранительных органов и незаконные вмешательства в деятельность объектов энергетики и транспорта", - цитирует сообщение РИА Новости.
Уголовные дела открыты по статьям о терактах и диверсиях. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
