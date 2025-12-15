https://crimea.ria.ru/20251215/desyat-chelovek-zaderzhany-za-terakty-i-diversii-v-pyati-regionakh-rossii-1151671253.html

Десять человек задержаны за теракты и диверсии в пяти регионах России

2025-12-15T10:41

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости

задержание диверсантов и шпионов

теракт

украинские спецслужбы

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Десять россиян задержаны в пяти регионах РФ за поджоги служебных автомобилей и вмешательство в работу энергетики и транспорта, задания они выполняли по указанию спецслужб Украины. Об этом сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.Уголовные дела открыты по статьям о терактах и диверсиях. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские спецслужбы предотвратили почти 300 терактов в 2025 годуЖителя Симферополя будут судить за экстремизм в соцсетяхВ Крыму шпиона приговорили к 15 годам колонии

Новости

