Путин расширил запрет на применение обязательных работ - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин расширил запрет на применение обязательных работ
Путин расширил запрет на применение обязательных работ - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин расширил запрет на применение обязательных работ
Президент России Владимир Путин подписал законы, которые освобождают от обязательных работ некоторые категории граждан. Документы размещены на сайте... РИА Новости Крым, 15.12.2025
владимир путин (политик)
закон и право
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы, которые освобождают от обязательных работ некоторые категории граждан. Документы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.Так, мужчины, которые являются одинокими отцами детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, освобождаются от данной ответственности.Также законом устанавливается, что обязательные работы не применяются в отношении женщин, имеющих детей-инвалидов.Вторым документом судебному приставу-исполнителю предоставляется право обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника из числа вышеуказанных категорий от дальнейшего выполнения обязательных работ. Аналогичное право у пристава имеется в случаях признания должника инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни, препятствующей отбыванию обязательных работ.Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
Новости
РИА Новости Крым
Путин расширил запрет на применение обязательных работ

Путин подписал законы о запрете обязательных работ для некоторых категорий граждан

17:22 15.12.2025 (обновлено: 17:26 15.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал законы, которые освобождают от обязательных работ некоторые категории граждан. Документы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
Так, мужчины, которые являются одинокими отцами детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов, освобождаются от данной ответственности.

"Часть 3 статьи 3.13 после слов "до трех лет" дополнить словами "и (или) детей-инвалидов либо являющимся усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей, мужчинам, являющимся одинокими родителями и имеющими детей в возрасте дор трех лет и (или) детей-инвалидов либо являющимся единственными усыновителями, опекунами или попечителями указанных детей", – сказано в документе.

Также законом устанавливается, что обязательные работы не применяются в отношении женщин, имеющих детей-инвалидов.
Вторым документом судебному приставу-исполнителю предоставляется право обратиться в суд с ходатайством об освобождении должника из числа вышеуказанных категорий от дальнейшего выполнения обязательных работ. Аналогичное право у пристава имеется в случаях признания должника инвалидом I или II группы, наступления беременности либо тяжелой болезни, препятствующей отбыванию обязательных работ.
Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин подписал два закона, которые касаются отсрочки наказания беременным, осужденным к ограничению свободы, матерям и отцам (которые являются единственным родителем) детей до 14 лет.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)Закон и правоРоссияНовости
 
