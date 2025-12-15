https://crimea.ria.ru/20251215/v-odnom-iz-rayonov-kubani-vveli-lokalnyy-rezhim-chs-posle-ataki-bpla-1151686191.html

В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025

В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС. Такая мера необходима для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые... РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T17:13

2025-12-15T17:13

2025-12-15T17:16

новости

краснодарский край

происшествия

режим чс

беспилотник (бпла, дрон)

кубань

атаки всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798597_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_006df29b187f786deb7c54a7c55ce2a7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС. Такая мера необходима для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома из-за атак беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.Всего в Афипском пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек."Сумма выплат составит по 15 тысяч рублей на одного человека", – уточнили в оперштабе. Также муниципалитет поможет жителям в уборке территорий домовладений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы РоссииБеспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области – люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), кубань, атаки всу