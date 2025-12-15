Рейтинг@Mail.ru
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА - РИА Новости Крым, 15.12.2025
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС. Такая мера необходима для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T17:13
2025-12-15T17:16
новости
краснодарский край
происшествия
режим чс
беспилотник (бпла, дрон)
кубань
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС. Такая мера необходима для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома из-за атак беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.Всего в Афипском пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек."Сумма выплат составит по 15 тысяч рублей на одного человека", – уточнили в оперштабе. Также муниципалитет поможет жителям в уборке территорий домовладений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы РоссииБеспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области – люди без воды130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
новости, краснодарский край, происшествия, режим чс, беспилотник (бпла, дрон), кубань, атаки всу
В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Режим ЧС после атаки беспилотников ввели в одном из поселков на Кубани

17:13 15.12.2025 (обновлено: 17:16 15.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. На территории поселка Афипский Краснодарского края ввели локальный режим ЧС. Такая мера необходима для предоставления выплат из бюджета за поврежденные жилые дома из-за атак беспилотников. Об этом сообщили в Оперативном штабе Краснодарского края.
"В настоящее время в муниципалитете завершили работу комиссии по оценке ущерба. На территории населенного пункта ввели локальный режим ЧС – это необходимо для предоставления выплат из бюджета", – говорится в сообщении.
Всего в Афипском пострадали 17 домовладений. В основном в домах выбило окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном здании образовались трещины на потолке. Имеются повреждения хозяйственных построек.
"Сумма выплат составит по 15 тысяч рублей на одного человека", – уточнили в оперштабе. Также муниципалитет поможет жителям в уборке территорий домовладений.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
Шестнадцать БПЛА пытались атаковать регионы России
Беспилотник повредил ЛЭП в Ростовской области люди без воды
130 беспилотников ВСУ уничтожены над российскими регионами
 
НовостиКраснодарский крайПроисшествияРежим ЧСБеспилотник (БПЛА, дрон)КубаньАтаки ВСУ
 
