Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. ФАС продолжает контроль участников рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения. А также продолжать работу для обеспечения потребностей внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииРоссийские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкойФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
