Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. РИА Новости Крым, 15.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. ФАС продолжает контроль участников рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения. А также продолжать работу для обеспечения потребностей внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.
россия, новости, топливо, александр новак, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)
Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию

Новак: нефтяные компании выполняют рекомендации по поставкам автомобильного топлива

17:30 15.12.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива.

"Производители соблюдают баланс поставок, оптимизируют логистику, увеличивают производство дизельного топлива и бензина, выполняя взятые на себя обязательства. Отмечается динамика на снижение цен на топливо в сегменте мелкого опта. Сельхозпроизводителям предоставляются необходимые объемы топлива", - сказал он по итогам заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.

ФАС продолжает контроль участников рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения. А также продолжать работу для обеспечения потребностей внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
 
Россия, Новости, Топливо, Александр Новак, Министерство энергетики Российской Федерации (Минэнерго РФ)
 
