https://crimea.ria.ru/20251215/chto-s-benzinom-v-rossii-v-pravitelstve-otsenili-situatsiyu-1151686626.html

Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию

Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию - РИА Новости Крым, 15.12.2025

Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. РИА Новости Крым, 15.12.2025

2025-12-15T17:30

2025-12-15T17:30

2025-12-15T17:30

россия

новости

топливо

александр новак

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706315_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_d5e3285deba200825854cfa851692fc2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что нефтяные компании выполняют рекомендации Минэнерго по поставкам автомобильного топлива. ФАС продолжает контроль участников рынка на предмет нарушения антимонопольного законодательства.Новак поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения. А также продолжать работу для обеспечения потребностей внутреннего спроса и соблюдения баланса цен в розничном сегменте.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииРоссийские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкойФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, топливо, александр новак, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)