Рейтинг@Mail.ru
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251007/fas-ne-dopustit-rosta-tsen-na-benzin-vyshe-urovnya-inflyatsii-1150026969.html
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции - РИА Новости Крым, 07.10.2025
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции,... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T16:07
2025-10-07T16:07
новости
фас (федеральная антимонопольная служба)
топливо
бензин
цены и тарифы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_0:287:3129:2047_1920x0_80_0_0_50d7d4c083fdc033a7e6e56430e374af.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократить перерасход топлива в автомобилеКрым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октябряВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111777/68/1117776854_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_d81f21057f9dce4a099787c1577419e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, фас (федеральная антимонопольная служба), топливо, бензин, цены и тарифы
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции

ФАС рассчитывает стабилизировать цены на топливо и сдержать рост выше инфляции

16:07 07.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.

"Целевым значением по-прежнему остается направление (роста цен – ред.) не выше инфляции. Ситуация будет стабилизироваться в ближайшее время", – ответил Шаскольский на вопросы журналистов в кулуарах Всероссийской тарифной конференции.

Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как сократить перерасход топлива в автомобиле
Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября
В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
 
НовостиФАС (Федеральная антимонопольная служба)ТопливоБензинЦены и тарифы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:52"Следите за руками": что значат слова Трампа о Tomahawk для Украины
16:29День рождения Путина: кто и как поздравил президента России
16:16ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
16:12В Херсонской области отключилась электроподстанция
16:07ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
15:47Крымчанин лишился 100 тысяч рублей при попытке заказать интим-услуги
15:29"Стреляем себе в колено": Фицо призвал ЕК сбросить антироссийские очки
15:07Запорожская область полностью обесточена после удара ВСУ
14:56Дрон ВСУ атаковал грузовик в Белгородской области – есть пострадавшие
14:45Индексацию пенсий в 2026 году могут увеличить - условие
14:25Поставка Tomahawk Киеву несет риски мирового конфликта – сенатор РФ
14:07Дрон ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС
13:56В Крыму хотят обязать регистрировать домашних собак и кошек
13:48Под Керчью громко – на полуострове работают взрывотехники
13:35В Кремле ответили на заявление Трампа о поставках ракет Tomahawk Киеву
13:18За рулем "нырнувшего" в подземный переход в Симферополе авто был ребенок
13:15Названы имена лауреатов Нобелевской премии по физике
12:58Выдали колготки: крымчанина будут судить за разбой 11-летней давности
12:52Киев теряет тысячи солдат и западные танки ежесуточно
12:33416 дронов и 16 снарядов HIMARS уничтожили силы ПВО
Лента новостейМолния