ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции

ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции - РИА Новости Крым, 07.10.2025

ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции

2025-10-07

2025-10-07T16:07

2025-10-07T16:07

2025-10-07T16:07

новости

фас (федеральная антимонопольная служба)

топливо

бензин

цены и тарифы

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.

Новости

новости, фас (федеральная антимонопольная служба), топливо, бензин, цены и тарифы