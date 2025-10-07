https://crimea.ria.ru/20251007/fas-ne-dopustit-rosta-tsen-na-benzin-vyshe-urovnya-inflyatsii-1150026969.html
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
2025-10-07T16:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сохраняет цель не допустить увеличения стоимости топлива на автозаправочных станциях выше уровня инфляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Максима Шаскольского.Ранее в октябре Российский топливный союз (РТС) предложил пересмотреть подход к определению допустимого роста розничных цен на топливо. В частности, в организации выступили за введение нового таргета – композитного индекса инфляции, который учитывает не только динамику потребительских цен, но и рост налоговой и кредитной нагрузок.Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократить перерасход топлива в автомобилеКрым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октябряВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля
