Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости Крым. Стоимость бензина марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического максимума, превысив отметку в 74 тысячи рублей за тонну, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.По территориальному индексу Европейской части России цена на Аи-92 за день выросла на 0,46%, составив 74 202 рубля за тонну. При этом бензин марки Аи-95, напротив, немного подешевел – на 0,72%, до 79 781 рубля за тонну.Рост также зафиксирован на рынке дизельного топлива. Летнее дизтопливо подорожало на 0,53% (до 71 330 рублей за тонну), межсезонное – на 0,42% (до 70 362 рублей), а зимнее – на 0,12% (до 77 407 рублей).В сегменте других нефтепродуктов также наблюдается повышение: сжиженные углеводородные газы выросли в цене на 0,76% (до 19 881 рубля за тонну), мазут – на 2,64% (до 23 073 рублей), а авиакеросин прибавил 2%, достигнув 76 680 рублей за тонну.Ранее правительство РФ продлило до конца года эмбарго на экспорт бензина для всех экспортеров, а также ввело запрет на вывоз дизельного и судового топлива для непроизводителей – трейдеров, нефтебаз и компаний с мощностью менее одного миллиона тонн топлива в год.Несмотря на эти ограничения, биржевые и розничные цены на топливо в России продолжают расти. Летом и осенью ряд региональных властей сообщали о дефиците топлива на АЗС. В том числе Крым и Севастополь.Вице-премьер Александр Новак в сентябре признал наличие дефицита нефтепродуктов, отметив, что ситуация контролируется и покрывается за счет запасов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сократить перерасход топлива в автомобилеКрым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

