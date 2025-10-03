https://crimea.ria.ru/20251003/krym-polnostyu-budet-obespechen-benzinom-k-kontsu-oktyabrya-1149953228.html

Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября

Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября - РИА Новости Крым, 03.10.2025

Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября

Потребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу месяца, лимит на продажу 20 литров топлива в одни руки сохраняется. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 03.10.2025

2025-10-03T18:41

2025-10-03T18:41

2025-10-03T18:52

крым

сергей аксенов

топливо

топливо в крыму

азс

бензин

новости крыма

срочные новости крыма

министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/04/07/1122870778_0:3:1618:913_1920x0_80_0_0_1a1e26fa246436edb44f36e52b8c056a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Потребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу месяца, лимит на продажу 20 литров топлива в одни руки сохраняется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.В рамках первого этапа – до 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.На втором этапе – с 10 октября – количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливомВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубляВ Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров

https://crimea.ria.ru/20250930/fas-proveryaet-seti-azs-iz-za-dorogogo-benzina-1149845794.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, топливо, топливо в крыму, азс, бензин, новости крыма, срочные новости крыма, министерство энергетики российской федерации (минэнерго рф)