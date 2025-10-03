https://crimea.ria.ru/20251003/krym-polnostyu-budet-obespechen-benzinom-k-kontsu-oktyabrya-1149953228.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Потребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу месяца, лимит на продажу 20 литров топлива в одни руки сохраняется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.В рамках первого этапа – до 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.На втором этапе – с 10 октября – количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бензин есть на 73 АЗС – куда ехать за топливомВ Севастополе бензин подешевеет на 4 рубляВ Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
Крым полностью должен быть обеспечен бензином к концу октября
Крым должен быть полностью обеспечен бензином к концу октября – Аксенов
18:41 03.10.2025 (обновлено: 18:52 03.10.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Потребность Крыма в бензине должна быть полностью покрыта к концу месяца, лимит на продажу 20 литров топлива в одни руки сохраняется. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца (октября – ред.)", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
По словам главы республики, после консультаций с вице-премьером РФ Александром Новаком и главой Минтопэнерго РФ Сергеем Цивилевым принято решение об урегулировании ситуации с топливом в Крыму в три этапа.
В рамках первого этапа – до 10 октября – в Крыму сохранятся количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив по продаже бензина в объеме 20 литров в одни руки.
На втором этапе – с 10 октября – количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено.
Третий этап предусматривает, что с 20 октября число таких заправок в республике дополнительно возрастет.
"Данный план выверен и согласован с федеральными органами власти. Прошу крымчан с пониманием отнестись к ситуации и набраться терпения", - добавил Аксенов.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо
на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки
.
Министр энергетики России Сергей Цивилев взял на личный контроль
ситуацию с топливом в Крыму и Севастополе.
Аксенов ранее заверил, что власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину
.
