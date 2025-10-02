https://crimea.ria.ru/20251002/v-sevastopole-benzin-podesheveet-na-4-rublya-1149921206.html

В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубля

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе на АЗС ведущего нефтетрейдера региона бензин марок Аи-95 и Аи-92 станет дешевле на 4 рубля, дизельное топливо – на 3 рубля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Стоимость других видов топлива, по словам губернатора, снизится на 1 рубль.При этом в Севастополе пока сохраняется ограничение на продажу до 30 литров топлива в бак или в канистру. Это необходимо для предотвращения искусственного ажиотажа, добавил Развожаев.Поставки топлива в Севастополь продолжаются, отметил он.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу – не более 20 литров в одни руки.На этой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму бензин есть на 70 АЗС – переченьВ Крыму ограничили продажу бензина до 20 литровМинистр энергетики РФ взял на личный контроль ситуацию с топливом в Крыму

