Как сократить перерасход топлива в автомобиле

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Если не прогревать машину, регулярно ее обслуживать, следить за правильным давлением в шинах и аккуратно водить, то можно сократить перерасход топлива. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Кроме того, чтобы сократить расход топлива, нужно понимать, в каком состоянии находится двигатель. Поскольку, если двигатель хоть в чем-то неисправен – работает неустойчиво, есть перепады в оборотах, либо барахлит какой-то датчик, то это также скажется на расходе топлива."Если горит лампочка "Check Engine", это означает, что электронный блок двигателя воспринимает неправильно какой-то датчик. И вместо показаний этого датчика ставит усредненное значение. Эти усредненные значения позволяют двигателю работать, но не экономично, идет перерасход топлива", – поясняет спикер.Необходимо следить за исправностью свечей и фильтров, а также за давлением в шинах. Ведь если свечи неисправные, то мотор будет работать неровно, а забитый пылью воздушный фильтр не позволит двигателю "дышать полной грудью", что потребует больше бензина, уточняет собеседник."Давление в шинах немаловажно. Сейчас, когда на улице температура упала, давление в шинах тоже упало. И нужно это давление выровнять – выставить на СТО максимально возможное для вашего автомобиля давление. При этом давлении автомобиль будет потреблять наименьшее количество топлива", – объясняет эксперт.Давление в шинах надо проверять хотя бы раз в неделю либо же после больших температурных скачков, потому что воздух в шинах закачивается при одной температуре, а на улице может быть совершенно другая температура, напоминает гость эфира.Автомобиль нужно обслуживать согласно техническому регламенту, отраженному в инструкции к транспортному средству, а то и чаще, в зависимости от эксплуатации, уточняет инженер."Расход топлива очень сильно зависит от того, как человек ездит. Если резко ускоряться и резко тормозить, агрессивно ездить, то расход может быть до 30% выше, чем этот же автомобиль покажет при спокойной езде. Поэтому призываю всех никуда не торопиться, ехать спокойно, разгоняться плавно и останавливаться накатом, тормозить уже в последний момент", – подытожил эксперт.Ранее власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Также сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе бензин подешевеет на 4 рубляФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаПутину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму

