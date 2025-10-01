https://crimea.ria.ru/20251001/v-krymu-ogranichat-prodazhu-benzina-do-20-litrov-1149893291.html

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров

Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере. Глава республики также пообещал до конца дня 3 октября озвучить информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива в Крым.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводилось ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц

сергей аксенов, крым, новости крыма, топливо, топливо в крыму