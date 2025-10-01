Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров - РИА Новости Крым, 01.10.2025
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров
Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 01.10.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706359_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_ed17e03e173eb73bd03b98218295ddb6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере. Глава республики также пообещал до конца дня 3 октября озвучить информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива в Крым.Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводилось ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в КрымуФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки - Аксенов

В Крыму ограничили продажу бензина до 20 литров в одни руки - Аксенов

17:41 01.10.2025 (обновлено: 17:52 01.10.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма приняли решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Меры, принимаемые правительством республики совместно с федеральными органами власти, пока не позволяют полностью выровнять ситуацию с наличием необходимого объема автомобильного топлива на АЗС Крыма. Принято решение об ограничении объема продажи топлива – не более 20 литров в одни руки", - проинформировал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он заверил, что общественный транспорт, социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полной мере.
Глава республики также пообещал до конца дня 3 октября озвучить информацию об организации стабильных поставок требуемого объема топлива в Крым.
Ранее сообщалось, что крымские власти достигли договоренности с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводилось ограничение на продажу – не более 30 литров в одни руки.
