Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики также отметил, что власти региона находятся на ежедневной связи с министром топлива и энергетики РФ Сергеем Цивилевым, Минтрансом России и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу обеспечения полуострова автомобильным топливом. И добавил, что ситуация с дефицитом бензина вызвана объективными причинами.Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года, также принято решение о введении эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму есть бензин и по какой ценеФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

