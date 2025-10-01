https://crimea.ria.ru/20251001/putinu-dolozhat-o-variante-resheniya-problemy-s-benzinom-v-krymu-1149866771.html
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики также отметил, что власти региона находятся на ежедневной связи с министром топлива и энергетики РФ Сергеем Цивилевым, Минтрансом России и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу обеспечения полуострова автомобильным топливом. И добавил, что ситуация с дефицитом бензина вызвана объективными причинами.Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года, также принято решение о введении эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Понимание, что делать, есть. По крайней мере, мы точно нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем и доложим главе государства. Ситуацию мы точно преодолеем", - сказал он.
Глава республики также отметил, что власти региона находятся на ежедневной связи с министром топлива и энергетики РФ Сергеем Цивилевым, Минтрансом России и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу обеспечения полуострова автомобильным топливом. И добавил, что ситуация с дефицитом бензина вызвана объективными причинами.
Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц
. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года, также принято решение о введении эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.
