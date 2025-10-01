Рейтинг@Mail.ru
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251001/putinu-dolozhat-o-variante-resheniya-problemy-s-benzinom-v-krymu-1149866771.html
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму - РИА Новости Крым, 01.10.2025
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ... РИА Новости Крым, 01.10.2025
2025-10-01T10:28
2025-10-01T10:28
крым
новости крыма
бензин
топливо
дизельное топливо
сергей аксенов
владимир путин (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706337_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_3ab9774016bd3fec613aeebd7f89905c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.Глава республики также отметил, что власти региона находятся на ежедневной связи с министром топлива и энергетики РФ Сергеем Цивилевым, Минтрансом России и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу обеспечения полуострова автомобильным топливом. И добавил, что ситуация с дефицитом бензина вызвана объективными причинами.Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года, также принято решение о введении эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму есть бензин и по какой ценеФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензинаВ Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/19/1149706337_196:0:984:591_1920x0_80_0_0_ef88b9ab8d6e24f20072400d0b2b9f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, бензин, топливо, дизельное топливо, сергей аксенов, владимир путин (политик)
Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму

Власти Крыма и Минтопэнерго направят Путину вариант решения проблемы с бензином в регионе

10:28 01.10.2025
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Власти Крыма и Минтопэнерго РФ до конца недели сформируют предложения по решению проблемы с нехваткой бензина в регионе и направят соответствующий документ президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Понимание, что делать, есть. По крайней мере, мы точно нашли вариант решения, мы его до конца недели сформируем и доложим главе государства. Ситуацию мы точно преодолеем", - сказал он.
Глава республики также отметил, что власти региона находятся на ежедневной связи с министром топлива и энергетики РФ Сергеем Цивилевым, Минтрансом России и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым по вопросу обеспечения полуострова автомобильным топливом. И добавил, что ситуация с дефицитом бензина вызвана объективными причинами.
Ранее сообщалось, что власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки.
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина до конца года, также принято решение о введении эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Где в Крыму есть бензин и по какой цене
ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина
В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
 
КрымНовости КрымаБензинТопливоДизельное топливоСергей АксеновВладимир Путин (политик)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:43Крым на 95 процентов готов к отопительному сезону
10:33Подростки из четырех регионов России готовили теракты
10:28Путину доложат о варианте решения проблемы с бензином в Крыму
10:14При атаке на Новую Каховку тяжело ранен глава Совета депутатов Леонтьев
09:45Более 20 улиц в Керчи останутся без газа
09:40В Британии призвали "задушить" Крым и сделать его непригодным для жизни
09:36Поможет ли сезон дождей восстановить стабильную подачу воды в Алуште
09:23В Крыму озимыми зерновыми засеют более 520 тысяч гектаров
09:12В октябре россиян ждет шестидневная рабочая неделя
08:52На Земле вторые сутки непрерывно бушует геомагнитный шторм
08:31Разрушительное землетрясение на Филиппинах – сообщают о десятках жертв
08:11Крымский мост: оперативная обстановка
08:02В акватории Черного моря уничтожают БЭК
07:43Лес вдоль трассы на Ангарский перевал рубят ради строительства дороги
07:30Украинские беспилотники ночью атаковали четыре региона России
07:10В США шатдаун
06:40Удар ВСУ обесточил населенные пункты в двух районах Ростовской области
06:06Осенний призыв и "спецкнопка" от мошенников: что ждет россиян в октябре
00:01Холодный атмосферный фронт принесет в Крым дожди
00:00Какой сегодня праздник: 1 октября
Лента новостейМолния