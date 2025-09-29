Рейтинг@Mail.ru
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц - РИА Новости Крым, 29.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250929/v-krymu-zafiksiruyut-tseny-na-benzin-na-mesyats-1149827678.html
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:40
2025-09-29T15:59
сергей аксенов
топливо в крыму
бензин
топливо
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_099b0d58698b4e09e8053e1257433a1b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил глава Крыма.Он также проинформировал, что на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым ежедневно будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых имеется топливо. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, заверил Аксенов. В Севастополе на АЗС одной из крупнейших компаний полуострова также введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_23545de16627c5daf49d1bb07a09117c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, топливо в крыму, бензин, топливо, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц

В Крыму зафиксируют цены на бензин на месяц - Аксенов

15:40 29.09.2025 (обновлено: 15:59 29.09.2025)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБензин в канистрах
Бензин в канистрах - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 руб. за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 руб. за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 руб. за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 руб. за литр.
"С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил глава Крыма.
Он также проинформировал, что на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым ежедневно будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых имеется топливо.
Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, заверил Аксенов.
В Севастополе на АЗС одной из крупнейших компаний полуострова также введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
Что будет с ценами на бензин в Крыму
 
Сергей АксеновТопливо в КрымуБензинТопливоКрымНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:27В Севастополе экс-руководство БТИ подозревают в хищении 360 тысяч рублей
16:16Крымчанина осудят за призывы разрушить Крымский мост и убивать русских
15:54В Феодосии горит нефтебаза - все о ситуации к этому часу
15:40В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
15:40В Севастополе закрыли рейд третий раз за день
15:34Выборы в Молдавии завершены: кто победил
15:18Нефтебаза в Феодосии не задействована в поставках топлива на АЗС Крыма
15:15Крымский мост: обстановка с очередями после открытия движения
15:09Пожар вспыхнул на нефтебазе в Феодосии - что известно
14:44Когда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС Севастополя
14:25Путин подписал указ о призыве в армию
14:20В центре Ялты пожар уничтожил этаж дома и 20 квартир
14:14Поножовщина в техникуме в Архангельске: одна из пострадавших в реанимации
13:57Келлог заявил о разрешении Трампа бить вглубь РФ – чего ждать от Киева
13:33Новости СВО: армия России продвинулась в Запорожской области
13:21В Севастополе снова запустили катера через бухту
13:09Производство аквакультуры в Крыму выросло почти на 75% за девять месяцев
13:08Крымский мост открыт
13:02Руденя стал представителем президента в Северо-Западном округе
12:53В Кремле ответили на заявления о ракетах Tomahawk для Киева
Лента новостейМолния