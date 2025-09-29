https://crimea.ria.ru/20250929/v-krymu-zafiksiruyut-tseny-na-benzin-na-mesyats-1149827678.html
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц - РИА Новости Крым, 29.09.2025
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу... РИА Новости Крым, 29.09.2025
2025-09-29T15:40
2025-09-29T15:40
2025-09-29T15:59
сергей аксенов
топливо в крыму
бензин
топливо
крым
новости крыма
срочные новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_099b0d58698b4e09e8053e1257433a1b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил глава Крыма.Он также проинформировал, что на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым ежедневно будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых имеется топливо. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, заверил Аксенов. В Севастополе на АЗС одной из крупнейших компаний полуострова также введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/1b/1149781306_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_23545de16627c5daf49d1bb07a09117c.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей аксенов, топливо в крыму, бензин, топливо, крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц
В Крыму зафиксируют цены на бензин на месяц - Аксенов
15:40 29.09.2025 (обновлено: 15:59 29.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Так, дизельное топливо не должно стоить выше 75 руб. за литр; бензин марки АИ-92 – не выше 70 руб. за литр; бензин марки АИ-95 – не выше 76 руб. за литр; бензин марки АИ-95 Премиум – не выше 80 руб. за литр.
"С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил глава Крыма.
Он также проинформировал, что на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым ежедневно будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых имеется топливо.
Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, заверил Аксенов.
В Севастополе на АЗС одной из крупнейших компаний полуострова также введено ограничение на продажу топлива
– не более 30 литров в одни руки.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина
до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил
, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: