В Крыму цены на бензин зафиксируют на месяц

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Власти Крыма договорились с нефтетрейдерами о том, что цена на топливо на полуострове будет зафиксирована на месяц. Кроме того, вводится ограничение на продажу - не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."В ходе рабочего совещания с участием основных нефтетрейдеров республики проработали проблемные вопросы, обсудили возможные пути выхода из сложившейся ситуации. Достигнута договоренность о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней", - написал Аксенов в своем Telegram-канале."С сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Прошу крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме", - добавил глава Крыма.Он также проинформировал, что на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым ежедневно будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых имеется топливо. Все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме, заверил Аксенов. В Севастополе на АЗС одной из крупнейших компаний полуострова также введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Глава Крыма Сергей Аксенов в пятницу заявил, что на заправках Крыма к вечеру пятницы появится бензин марки Аи-95, ситуация по Аи-92 должна нормализоваться максимум в течение десяти дней.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКогда бензин Аи-92 начнет поступать на АЗС СевастополяЧто будет с ценами на бензин в Крыму

