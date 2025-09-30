ФАС проверяет сети АЗС из-за дорогого бензина

https://crimea.ria.ru/20250930/fas-proveryaet-seti-azs-iz-za-dorogogo-benzina-1149845794.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть.По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, сообщала ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках.В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки сетей автозаправочных станций на фоне подорожания нефтепродуктов, запрашивает у АЗС данные о ценообразовании и обеспеченности топливом. Об этом со ссылкой на ведомство пишет РИА Новости.
Биржевые и розничные цены на бензин в России заметными темпами растут этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью начали жаловаться на дефицит топлива на АЗС. Вице-премьер РФ Александр Новак в сентябре отметил, что небольшой дефицит нефтепродуктов есть.
"По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом", - говорится в сообщении ведомства.
По результат анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.
В частности, ранее служба выдала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях. Так, в районах, где АЗС "Тверьнефтепродукт" занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95 и дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах. При этом у организации не было экономических или технологических причин, обосновывающих разные цены, сообщала ФАС. Однако компания оперативно устранила признаки нарушения законодательства и установила одинаковые цены на своих заправках.
В середине сентября ФАС также выдала предупреждение компании "Газпромнефть - Региональные продажи" из-за необоснованного завышения цен на топливо на некоторых заправках в Тюмени. Компания должна была исполнить предупреждение до 29 сентября.
