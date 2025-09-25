Рейтинг@Mail.ru
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250925/tsena-na-benzin-ai-92-snova-bet-rekordy-1149729809.html
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды
Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь обновила рекорд, достигнув почти 74 тысяч рублей за тонну. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T16:16
2025-09-25T16:13
бензин
топливо
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb28ba6c5f50d506946a0da86bc7781d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь обновила рекорд, достигнув почти 74 тысяч рублей за тонну. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов.Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день вырос в цене на 0,22% – до 73 848 рублей за тонну. Топливо марки Аи-95 подорожало на полпроцента, теперь его цена – до 79 788 рублей за тонну, пишет РИА Новости.При этом цена на летнее дизтопливо к моменту закрытия торгов четверга упала на 0,17% – до 71 940 рублей за тонну.Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, есть перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. В четверг глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что дефицит на полуострове возник в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня, заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКоснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в СимферополеДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111103/55/1111035567_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_6d6d41e4480ad131a8d3334b6fae95eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бензин, топливо, россия, новости
Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды

Цена бензина АИ-92 на бирже снова побила рекорд и достигла почти 74 тысяч рублей за тонну

16:16 25.09.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкРабота автозаправочной станции в Калининграде
Работа автозаправочной станции в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь обновила рекорд, достигнув почти 74 тысяч рублей за тонну. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов.
Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день вырос в цене на 0,22% – до 73 848 рублей за тонну. Топливо марки Аи-95 подорожало на полпроцента, теперь его цена – до 79 788 рублей за тонну, пишет РИА Новости.
При этом цена на летнее дизтопливо к моменту закрытия торгов четверга упала на 0,17% – до 71 940 рублей за тонну.
Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.
В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, есть перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. В четверг глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что дефицит на полуострове возник в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня, заверил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топлива
Коснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в Симферополе
Дефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка
 
БензинТопливоРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:48Зачем в Гагаринском парке Симферополя меняют плиты к Вечному огню
18:27В Феодосии вечером будут стрелять
18:07Севастополец под видом застройщика похитил у омича миллион рублей
17:48В Севастополе выделили еще 40 гектаров земли для участников спецоперации
17:32Путин назвал залог лидерства России в сфере мирного атома
17:20Россия запустит первую в мире ядерную энергосистему
17:08АЭС по российскому дизайну являются самыми востребованными в мире – Путин
17:04Каждый шаг на грани риска: 11 лет герои "Крым-Спаса" на страже жизни
16:48Как в симферопольском цирке обеспечат пожарную безопасность
16:28Новые правила обучения – что меняется в школах Крыма с этого года
16:16Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды
16:07В Крыму Бахчисарай и еще четыре населенных пункта остались без света
15:56Как растут грибы: семья из Крыма обеспечивает рынки полуострова вешенками
15:45Российская армия освободила почти 5000 квадратных километров территории
15:37Набиуллина перечислила основные вызовы для российских банков
15:22Бывшего замглавы стройфирмы в Севастополе будут судить за гибель рабочего
15:10Крымский мост: на выезде с полуострова увеличилось время ожидания проезда
15:01Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2
14:44Пострадавший скончался: в Севастополе завели дело после ДТП
14:23Крым выделит 83 млн на реализацию идей учеников по улучшению своих школ
Лента новостейМолния