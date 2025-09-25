https://crimea.ria.ru/20250925/tsena-na-benzin-ai-92-snova-bet-rekordy-1149729809.html

Цена на бензин Аи-92 снова бьет рекорды

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь обновила рекорд, достигнув почти 74 тысяч рублей за тонну. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов. РИА Новости Крым, 25.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже вновь обновила рекорд, достигнув почти 74 тысяч рублей за тонну. Об этом в четверг свидетельствуют данные торгов.Так, бензин Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России (учитывается в формуле расчета демпфера для нефтяных компаний) за день вырос в цене на 0,22% – до 73 848 рублей за тонну. Топливо марки Аи-95 подорожало на полпроцента, теперь его цена – до 79 788 рублей за тонну, пишет РИА Новости.При этом цена на летнее дизтопливо к моменту закрытия торгов четверга упала на 0,17% – до 71 940 рублей за тонну.Ранее в четверг вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство России продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. В августе стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-92 на Санкт-Петербургской бирже несколько раз подряд била исторические рекорды.В Минтопэнерго Крыма назвали три причины дефицита бензина. При этом в ряде регионов РФ, в том числе в Крыму, есть перебои с поставкой топлива. Одной из причин дефицита в крымском правительстве называли перебои в работе Керченской паромной переправы. В четверг глава Крыма Сергей Аскенов сообщил, что дефицит на полуострове возник в связи со снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России. Бензин Аи-95 в Крыму появится в ближайшие два дня, заверил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли в Крыму риски для отопительного сезона из-за дефицита топливаКоснутся ли перебои с бензином общественного транспорта в СимферополеДефицит бензина: брокеры предлагают меры по стабилизации топливного рынка

