В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.Развожаев отметил, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы.Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправкахБензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"Что будет с ценами на бензин в Крыму

