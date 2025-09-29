https://crimea.ria.ru/20250929/v-sevastopole-vveli-ogranichenie-na-prodazhu-benzina-1149812846.html
В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
2025-09-29T09:18
2025-09-29T09:18
2025-09-29T09:19
09:18 29.09.2025 (обновлено: 09:19 29.09.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С сегодняшнего дня продажа топлива марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на заправках… будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.
Развожаев отметил, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы.
Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина
до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
