29.09.2025
В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
29.09.2025
В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина
В Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.Развожаев отметил, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы.Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензин в Севастополе: сколько топлива Аи-92 и Аи-95 есть на заправкахБензин в Севастополе не будут продавать в канистры "про запас"Что будет с ценами на бензин в Крыму
В Севастополе ввели ограничение на продажу бензина

Продажу топлива в Севастополе ограничили до 30 литров в один автомобиль или одну канистру

09:18 29.09.2025 (обновлено: 09:19 29.09.2025)
 
Заправка автомобиля
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе на автозаправочных станциях одной из крупнейших компаний полуострова введено ограничение на продажу топлива – не более 30 литров в одни руки. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"С сегодняшнего дня продажа топлива марок Аи-100, Аи-95NP, Аи-95, Аи-92 на заправках… будет ограничена 30-ю литрами в один автомобиль или одну канистру. То есть, если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру. Если пришли с канистрой, то сможете тоже залить топливо", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, благодаря такому режиму можно накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике.
Развожаев отметил, что бензин в город привозится "в режиме нон-стоп", но из-за ажиотажа на АЗС пока не удается выйти на плановый режим работы.
Продажа дизельного топлива по-прежнему осуществляется без ограничений.
Ранее вице-премьер России Александр Новак сообщил, что правительство продлит запрет на экспорт бензина до конца года и введет эмбарго на вывоз дизтоплива для непроизводителей. Такие меры должны обеспечить нефтепродуктами внутренний рынок, пояснил он.
