Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.На вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов, вице-премьер ответил утвердительно.Утром в среду стало известно, что в Крыму заправить машину бензином можно на 71 автозаправочной станции. Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляцииБензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на биржеФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках

