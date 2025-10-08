Рейтинг@Mail.ru
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой - РИА Новости Крым, 08.10.2025
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой
Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме, сообщил журналистам... РИА Новости Крым, 08.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.На вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов, вице-премьер ответил утвердительно.Утром в среду стало известно, что в Крыму заправить машину бензином можно на 71 автозаправочной станции. Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
бензин, александр новак, топливо, россия, транспорт, нпз, новости, автомобиль
Российские НПЗ увеличили выпуск топлива: как решаются вопросы с доставкой

Российские НПЗ увеличили выпуск топлива – вопросы с доставкой решаются в ручном режиме

16:38 08.10.2025 (обновлено: 16:46 08.10.2025)
 
© www.i-npz.ruНПЗ
НПЗ
© www.i-npz.ru
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Российские нефтеперерабатывающие заводы смогли нарастить выпуск топлива, вопросы с доставкой в настоящее время решаются в ручном режиме, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

"В целом на топливном рынке есть баланс спрос и предложения, а логистические вопросы, которые возникают, решаем в ручном режиме, глобальных проблем нет", – цитируют Новака РИА Новости.

На вопрос, удалось ли нефтяным компаниям нарастить производство нефтепродуктов, вице-премьер ответил утвердительно.
Утром в среду стало известно, что в Крыму заправить машину бензином можно на 71 автозаправочной станции. Перечень адресов АЗС, где есть бензин, обновляется ежедневно в утреннее время.
В целях равномерного распределения топлива в Крыму действует временное ограничение: не более 20 литров в одни руки в сутки. С 10 октября количество АЗС, отпускающих топливо по установленному нормативу (20 литров в одни руки в сутки), будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС еще возрастет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС не допустит роста цен на бензин выше уровня инфляции
Бензин АИ‑92 снова побил рекорд стоимости на бирже
ФАС проанализирует цены на бензин на крымских заправках
 
