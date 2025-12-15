https://crimea.ria.ru/20251215/koalitsiya-zhelayuschikh-podgotovila-plan-razmescheniya-voysk-na-ukraine-1151694317.html
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов, заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T22:12
2025-12-15T22:12
2025-12-15T22:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов, заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.Британский премьер также отметил, что направится в Берлин, где пройдет встреча руководителей европейских стран и НАТО с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Стармера, участники встречи обсудят, в частности, пункты американского плана по украинскому урегулированию.В октябре премьер-министр Британии призвал лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
