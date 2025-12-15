Рейтинг@Mail.ru
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов, заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T22:12
2025-12-15T22:15
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов, заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.Британский премьер также отметил, что направится в Берлин, где пройдет встреча руководителей европейских стран и НАТО с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Стармера, участники встречи обсудят, в частности, пункты американского плана по украинскому урегулированию.В октябре премьер-министр Британии призвал лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине

Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине в случае прекращение огня

22:12 15.12.2025 (обновлено: 22:15 15.12.2025)
 
Западные войска
Западные войска - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© AP Photo Vadim Ghirda
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, отвечая на вопросы британских депутатов, заявил, что так называемая "коалиция желающих" завершила подготовку планов по размещению войск на Украине в случае прекращение огня.
"В рамках коалиции мы провели политический процесс с лидерами стран. У нас был аналогичный процесс с военными ведомствами, и мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше", – цитирует Стармера РИА Новости.
Британский премьер также отметил, что направится в Берлин, где пройдет встреча руководителей европейских стран и НАТО с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Стармера, участники встречи обсудят, в частности, пункты американского плана по украинскому урегулированию.
В октябре премьер-министр Британии призвал лидеров стран так называемой "коалиции желающих" к поставкам Украине дальнобойного оружия и к изъятию замороженных российских активов для передачи их Киеву.
Лидеры стран Группы двадцати на заседании саммита G20 в Йоханнесбурге, ЮАР. Архивное фото
23 ноября, 20:57
Междусобойчик "коалиции желающих" – как прошел саммит G20
 
