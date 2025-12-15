https://crimea.ria.ru/20251215/putin-podpisal-zakon-o-shtrafakh-za-nesoobschenie-v-voenkomat-o-pereezde-1151692390.html

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ДЕК – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее штрафы назначались только за несообщение о месте жительства в период призыва. После принятия закона о призыве в течение всего календарного года эту норму решили изменить.Закон меняет статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из части 4 статьи исключаются слова "в период проведения призыва". Теперь ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев действует в течение всего года.Размер штрафа остается прежним – от 10 до 20 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образованиеПутин постановил отпраздновать 2650-летие основания КерчиВ России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель

