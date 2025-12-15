Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/putin-podpisal-zakon-o-shtrafakh-za-nesoobschenie-v-voenkomat-o-pereezde-1151692390.html
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T20:05
2025-12-15T20:05
военкомат
призыв в вс россии
владимир путин (политик)
новости
штрафы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130435667_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_40554fbd679c262ba9892f48e1054966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ДЕК – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее штрафы назначались только за несообщение о месте жительства в период призыва. После принятия закона о призыве в течение всего календарного года эту норму решили изменить.Закон меняет статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из части 4 статьи исключаются слова "в период проведения призыва". Теперь ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев действует в течение всего года.Размер штрафа остается прежним – от 10 до 20 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образованиеПутин постановил отпраздновать 2650-летие основания КерчиВ России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130435667_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_219d60ab8f07e6816592ac13473b0e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
военкомат, призыв в вс россии, владимир путин (политик), новости, штрафы
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Путин подписал закон об уточнении штрафов за несообщение военкомату о переезде

20:05 15.12.2025
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПовестки в военкомат
Повестки в военкомат - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ДЕК – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее штрафы назначались только за несообщение о месте жительства в период призыва. После принятия закона о призыве в течение всего календарного года эту норму решили изменить.
Закон меняет статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из части 4 статьи исключаются слова "в период проведения призыва". Теперь ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев действует в течение всего года.
Размер штрафа остается прежним – от 10 до 20 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
 
ВоенкоматПризыв в ВС РоссииВладимир Путин (политик)НовостиШтрафы
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:32Трамп провел переговоры по Украине с европейскими лидерами и Зеленским
22:55Попытка диверсии ВСУ в Новороссийске и переговоры США и Украины: главное
22:42Что не дает США и Украине договориться в Берлине – мнение
22:19ВСУ пытались устроить диверсию подводным беспилотником в Новороссийске
22:12Коалиция желающих подготовила план размещения войск на Украине
21:52ВВС Турции сбили над Черным морем беспилотник
21:32В РФ изменился размер и срок уплаты фиксированных страховых взносов
21:09Возможно ли энергетическое перемирие с Украиной
20:56В Севастополе подешевели мясо и овощи
20:42Курс на укрепление связей: итоги года комитета народной дипломатии в РК
20:23Путин продлил запрет на экспорт российской нефти
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
Лента новостейМолния