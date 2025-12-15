https://crimea.ria.ru/20251215/putin-podpisal-zakon-o-shtrafakh-za-nesoobschenie-v-voenkomat-o-pereezde-1151692390.html
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T20:05
2025-12-15T20:05
2025-12-15T20:05
военкомат
призыв в вс россии
владимир путин (политик)
новости
штрафы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130435667_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_40554fbd679c262ba9892f48e1054966.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ДЕК – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Ранее штрафы назначались только за несообщение о месте жительства в период призыва. После принятия закона о призыве в течение всего календарного года эту норму решили изменить.Закон меняет статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из части 4 статьи исключаются слова "в период проведения призыва". Теперь ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев действует в течение всего года.Размер штрафа остается прежним – от 10 до 20 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образованиеПутин постановил отпраздновать 2650-летие основания КерчиВ России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1f/1130435667_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_219d60ab8f07e6816592ac13473b0e9f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
военкомат, призыв в вс россии, владимир путин (политик), новости, штрафы
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон об уточнении штрафов за несообщение военкомату о переезде
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ДЕК – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, который уточняет порядок штрафов за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Ранее штрафы назначались только за несообщение о месте жительства в период призыва. После принятия закона о призыве в течение всего календарного года эту норму решили изменить.
Закон меняет статью 21.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Из части 4 статьи исключаются слова "в период проведения призыва". Теперь ответственность за несообщение в военкомат о выезде с места жительства на срок более трех месяцев действует в течение всего года.
Размер штрафа остается прежним – от 10 до 20 тысяч рублей. Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон
, который усиливает контроль за финансовыми операциями физических лиц, в отношении которых есть сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: