Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T19:48
2025-12-15T19:48
новости
образование в россии
владимир путин (политик)
закон и право
ветераны сво
участники сво
помощь бойцам сво
новая жизнь после сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148196624_0:62:600:400_1920x0_80_0_0_05623fb7540c200245f12a8d82929d0b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооруженных силах России, Росгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.Также, как поясняли авторы закона, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.Авторы инициативы подчеркивают, что новый закон будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействииСамозанятые в России будут оформлять больничныеПутин расширил запрет на применение обязательных работ
Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование

Путин подписал закон о праве бойцов СВО на бесплатное второе среднее образование

19:48 15.12.2025
 
Участник СВО
Участник СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предоставляющий участникам СВО право бесплатно повторно получить среднее профессиональное образование (СПО) по другой профессии или направлению подготовки, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В пояснительной записке отмечается, что закон направлен на создание дополнительных мер поддержки для граждан, проходивших военную службу в Вооруженных силах России, Росгвардии и других воинских формированиях при условии их участия в специальной военной операции, в том числе при отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, в ходе вооруженной провокации на государственной границе и приграничных территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО.
Также, как поясняли авторы закона, среди участников СВО много специалистов рабочих профессий, которые после возвращения нуждаются в переквалификации и поиске новой сферы занятости.
Авторы инициативы подчеркивают, что новый закон будет стимулировать участников СВО к трудовой деятельности, повышению уровня их трудоустройства, тем самым способствуя получению более высоких профессиональных навыков и организации их профессиональной ориентации, а также снижению дефицита кадров на рынке.
