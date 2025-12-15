https://crimea.ria.ru/20251215/putin-ratifitsiroval-soglashenie-rf-i-indii-o-voennom-vzaimodeystvii-1151688140.html
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T18:05
2025-12-15T18:05
2025-12-15T18:08
россия
индия
новости
владимир путин (политик)
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151396727_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_2244a2042748151861881fdb8ae6d726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух государств. Соответствующий документ размещен на официального опубликования правовых актов.Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве.Документ устанавливает порядок направления воинских формирований, заходов военных кораблей в порты, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами России и Индии. Кроме того, соглашение регулирует вопросы организации материально-технического обеспечения воинских формирований при выполнении зада в ходе совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности сторон.Ранее Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссийско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – ПутинРоссия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин
россия
индия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151396727_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_aae2b35db3daba6ed3d34f3edf790dcf.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, индия, новости, владимир путин (политик), сотрудничество
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
Путин подписал закон о порядке захода кораблей и использования авиации России и Индии
18:05 15.12.2025 (обновлено: 18:08 15.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух государств. Соответствующий документ размещен на официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве.
Документ устанавливает порядок направления воинских формирований, заходов военных кораблей в порты, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами России и Индии. Кроме того, соглашение регулирует вопросы организации материально-технического обеспечения воинских формирований при выполнении зада в ходе совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности сторон.
"Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств", – говорится в пояснительной записке.
Ранее Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры
с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: