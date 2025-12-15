Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251215/putin-ratifitsiroval-soglashenie-rf-i-indii-o-voennom-vzaimodeystvii-1151688140.html
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии - РИА Новости Крым, 15.12.2025
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских... РИА Новости Крым, 15.12.2025
2025-12-15T18:05
2025-12-15T18:08
россия
индия
новости
владимир путин (политик)
сотрудничество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151396727_0:239:2789:1808_1920x0_80_0_0_2244a2042748151861881fdb8ae6d726.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух государств. Соответствующий документ размещен на официального опубликования правовых актов.Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве.Документ устанавливает порядок направления воинских формирований, заходов военных кораблей в порты, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами России и Индии. Кроме того, соглашение регулирует вопросы организации материально-технического обеспечения воинских формирований при выполнении зада в ходе совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности сторон.Ранее Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссийско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – ПутинРоссия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин
россия
индия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/04/1151396727_30:0:2759:2047_1920x0_80_0_0_aae2b35db3daba6ed3d34f3edf790dcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, индия, новости, владимир путин (политик), сотрудничество
Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии

Путин подписал закон о порядке захода кораблей и использования авиации России и Индии

18:05 15.12.2025 (обновлено: 18:08 15.12.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух государств. Соответствующий документ размещен на официального опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве.
Документ устанавливает порядок направления воинских формирований, заходов военных кораблей в порты, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами России и Индии. Кроме того, соглашение регулирует вопросы организации материально-технического обеспечения воинских формирований при выполнении зада в ходе совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности сторон.
"Ратификация соглашения будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между Российской Федерацией и Республикой Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода военных кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами обоих государств", – говорится в пояснительной записке.
Ранее Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в Индию
Российско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – Путин
Россия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин
 
РоссияИндияНовостиВладимир Путин (политик)Сотрудничество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:05Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
19:48Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее образование
19:28Путин постановил отпраздновать 2650-летие основания Керчи
19:10В России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель
18:52В России ужесточат контроль за финансами подозреваемых в экстремизме
18:37Коктебельцы обратились к Путину из-за ремонта набережной
18:22Победа в руках "Крыма" – боец принял роды у девушки из ДНР под обстрелами
18:05Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии
17:50Самозанятые в России будут оформлять больничные
17:30Что с бензином в России: в правительстве оценили ситуацию
17:22Путин расширил запрет на применение обязательных работ
17:13В одном из районов Кубани ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА
17:02Алушта и Симферопольский район частично остались без света
16:52В Симферополь привезли военные фото из архива Совинформбюро
16:34Киев и восточная часть Украины на грани полного отключения электроэнергии
16:13За 20 тысяч рублей – в Керчи осудили курьера телефонных мошенников
15:55219 тысяч жертв – ужасы немецкой оккупации в Крыму
15:31Гибель журналистов в зоне СВО – как хранят память о павших военкорах
15:05В Севастополе протянут новую линию для электроснабжения Фиолента
14:56ЕС расширил санкционный список против России
Лента новостейМолния