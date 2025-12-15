https://crimea.ria.ru/20251215/putin-ratifitsiroval-soglashenie-rf-i-indii-o-voennom-vzaimodeystvii-1151688140.html

Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии

Путин ратифицировал соглашение России и Индии о военном взаимодействии

15.12.2025

2025-12-15T18:05

2025-12-15T18:05

2025-12-15T18:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения между РФ и Индией, определяющего порядок направления воинских формирований, военных кораблей и военных воздушных судов на территории двух государств. Соответствующий документ размещен на официального опубликования правовых актов.Соглашение было подписано 18 февраля 2025 года в Москве.Документ устанавливает порядок направления воинских формирований, заходов военных кораблей в порты, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами России и Индии. Кроме того, соглашение регулирует вопросы организации материально-технического обеспечения воинских формирований при выполнении зада в ходе совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в иных случаях по договоренности сторон.Ранее Президент Владимир Путин провел в Ашхабаде переговоры с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, главой Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и иранским коллегой Масудом Пезешкианом. По его словам, сотрудничество Москвы и Тегерана развивается успешно, включая взаимодействие по газу, электроэнергии и сельскому хозяйству.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Пощечина коллективному Западу": политолог о визите Путина в ИндиюРоссийско-индийский товарооборот достиг рекордных объемов – ПутинРоссия готова к бесперебойным поставкам топлива Индии – Путин

