Рейтинг@Mail.ru
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры - РИА Новости Крым, 17.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-sovetskuyu-mozaiku-sdelayut-pamyatnikom-kultury-1151722880.html
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры - РИА Новости Крым, 17.12.2025
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры
В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава... РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T06:59
2025-12-17T06:59
кирилл бабеев
евпатория
архитектура
крым
мозаика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111426/22/1114262282_0:256:2732:1793_1920x0_80_0_0_da31510e88e82f50658b49011794313c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения – ред.) и законсервирована, и, "возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене".Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Типовые или мозаичные – оставят ли в Крыму советские остановкиЧему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советскихСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
евпатория
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111426/22/1114262282_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7fb409225b528574eec6bb9bf03c8ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кирилл бабеев, евпатория, архитектура, крым, мозаика
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры

В Крыму советскую мозаику сохранят как памятник культуры

06:59 17.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым, Евпатория
Регионы России. Крым, Евпатория - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.
"Есть пример постановки таких объектов (советских мозаик – ред.) на учет госконтроля. И такую мозаику сложно снести, практически невозможно. <…> Точно могу сказать, что защитили мозаику на территорию пансионата "Чайка" в Евпатории. Здание планировалось к сносу, но благодаря своевременному заявлению, этот объект, мозаика, будет поставлена на учет как памятник культуры", – рассказал архитектор.
По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения – ред.) и законсервирована, и, "возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене".
"В Крыму есть общественное движение по защите крымских мозаик. На мой взгляд, это правильные шаги, потому что такие мозаики несут свой колорит, дух эпохи <…>. Обидно, когда наши предки создавали такие интересные художественные панно, а сейчас они разрушаются в связи с капитальными ремонтами или сносом зданий", – отметил эксперт.
Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.
"На мой взгляд, в республике должен быть комплексный подход. Если мы видим мозаику, то в первую очередь, должны думать, как ее нужно сохранить, какие шаги для этого применить", – подытожил спикер.
В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Типовые или мозаичные – оставят ли в Крыму советские остановки
Чему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советских
Самые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
 
Кирилл БабеевЕвпаторияАрхитектураКрыммозаика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:51Доля современных ракетных комплексов в РВСН России достигла 90%
08:39"Времен Очаковских": как русские войска взяли неприступную крепость
08:16Трамп объявил власти Венесуэлы "террористической организацией"
07:59"Душили людей": Лукашенко назвал причину конфликта на Украине
07:40В Крыму сирота 10 лет не может получить жилье
07:1716 беспилотников сбили над Черным и Азовским морями
07:10Украина сама отдала Крым России – Лукашенко
06:59В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры
06:38Россияне выбирают Крым для коротких поездок в декабре – цены в отелях
05:59Два человека ранены при атаке ВСУ на Кубань
00:01В Крым пришел антициклон: погода в среду
00:00Какой сегодня праздник: 17 декабря
22:42Трагедия в Одинцово и вердикт Верховного суда РФ по делу Долиной: главное
22:22Безопасность в Черном море реально обеспечить до окончания СВО
22:08РФ и Центральная Азия формируют особое пространство в Евразии – эксперты
21:48Классификация отелей в Крыму – как идет процесс
21:31Ученые считают восстановление древнего Пантикапея невозможным и не нужным
21:14Туристы "раскупают" лето в Крыму – уже сейчас бронируют отели на июль
20:56Не зимний декабрь: погода в Крыму удивит
20:42Крым победил в пяти номинациях престижной туристической премии
Лента новостейМолния