В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения – ред.) и законсервирована, и, "возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене".Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Типовые или мозаичные – оставят ли в Крыму советские остановкиЧему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советскихСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист

