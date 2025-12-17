https://crimea.ria.ru/20251217/v-krymu-sovetskuyu-mozaiku-sdelayut-pamyatnikom-kultury-1151722880.html
В Крыму советскую мозаику сделают памятником культуры
кирилл бабеев
евпатория
архитектура
крым
мозаика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения – ред.) и законсервирована, и, "возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене".Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Типовые или мозаичные – оставят ли в Крыму советские остановкиЧему современным архитекторам в Севастополе стоит поучиться у советскихСамые редкие профессии Крыма: как работает художник-мозаичист
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
кирилл бабеев, евпатория, архитектура, крым, мозаика
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. В Евпатории мозаику на территории пансионата "Чайка" поставят на учет и сделают памятником культуры. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал глава Союза архитекторов республики Кирилл Бабеев.
"Есть пример постановки таких объектов (советских мозаик – ред.) на учет госконтроля. И такую мозаику сложно снести, практически невозможно. <…> Точно могу сказать, что защитили мозаику на территорию пансионата "Чайка" в Евпатории. Здание планировалось к сносу, но благодаря своевременному заявлению, этот объект, мозаика, будет поставлена на учет как памятник культуры", – рассказал архитектор.
По его словам, есть хороший пример, когда люди собрали средства и одна из мозаик будет спасена, снята с плоскости (старого советского строения – ред.) и законсервирована, и, "возможно, она найдет свою дальнейшую жизнь на какой-то другой стене".
"В Крыму есть общественное движение по защите крымских мозаик. На мой взгляд, это правильные шаги, потому что такие мозаики несут свой колорит, дух эпохи <…>. Обидно, когда наши предки создавали такие интересные художественные панно, а сейчас они разрушаются в связи с капитальными ремонтами или сносом зданий", – отметил эксперт.
Также уже есть определенные шаги по переносу мозаик на другие плоскости, а также по защите крымских остановок, украшенных мозаиками. При этом важно, чтобы все профильные министерства были задействованы в преобразовании транспортной инфраструктуры, считает собеседник.
"На мой взгляд, в республике должен быть комплексный подход. Если мы видим мозаику, то в первую очередь, должны думать, как ее нужно сохранить, какие шаги для этого применить", – подытожил спикер.
В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс
, созданный в 1984 году советскими мастерами, сообщили ранее в пресс-службе учреждения. Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.
