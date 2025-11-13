https://crimea.ria.ru/20251113/na-yuzhnom-beregu-kryma-sokhranyat-unikalnuyu-mozaiku-sovetskikh-masterov-1150883244.html

На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров

На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами. Кроме того, на территории здравницы появятся новые мозаичные элементы в единой художественной концепции с существующими работами, добавили представители санатория.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в КрымуКод культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановокТиповые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки

