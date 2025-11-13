На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
"Мозаики, созданные в 1984 году как часть детского игрового комплекса, будут интегрированы в обновленное архитектурное пространство санатория. Все оригинальные элементы защищены и включены в утвержденную проектную документацию реконструкции", – сказано в сообщении.
Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.
Кроме того, на территории здравницы появятся новые мозаичные элементы в единой художественной концепции с существующими работами, добавили представители санатория.
