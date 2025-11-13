Рейтинг@Mail.ru
На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров - РИА Новости Крым, 13.11.2025
На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров - РИА Новости Крым, 13.11.2025
На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров
В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами. Об этом... РИА Новости Крым, 13.11.2025
крым
юбк
мозаика
архитектура
новости крыма
ялта
большая ялта
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами. Кроме того, на территории здравницы появятся новые мозаичные элементы в единой художественной концепции с существующими работами, добавили представители санатория.
Новости
крым, юбк, мозаика, архитектура, новости крыма, ялта, большая ялта
На Южном берегу Крыма сохранят уникальную мозаику советских мастеров

Советский мозаичный комплекс в санатории "Мисхор" в Крыму сохранят при реконструкции

20:27 13.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. В санатории "Мисхор" на Южном берегу Крыма во время реконструкции сохранят уникальный мозаичный комплекс, созданный в 1984 году советскими мастерами. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"Мозаики, созданные в 1984 году как часть детского игрового комплекса, будут интегрированы в обновленное архитектурное пространство санатория. Все оригинальные элементы защищены и включены в утвержденную проектную документацию реконструкции", – сказано в сообщении.

Специалисты уже приступили к обследованию и консервации легендарных мозаики перед восстановительными работами.
Кроме того, на территории здравницы появятся новые мозаичные элементы в единой художественной концепции с существующими работами, добавили представители санатория.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Не только "Большая тройка": как Зураб Церетели работал в Крыму
Код культуры Крыма: дизайнеры объединились для сохранения остановок
Типовые или мозаичные - оставят ли в Крыму советские остановки
 
