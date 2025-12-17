https://crimea.ria.ru/20251217/armiya-rossii-osvobodila-gerasimovku-v-dnepropetrovskoy-oblasti-1151733487.html
Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.12.2025
2025-12-17T12:15
2025-12-17T12:15
2025-12-17T12:18
новости сво
днепропетровская область
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
группировка войск "восток"
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Также на этой неделе военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Бойцы также усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
днепропетровская область
Новости
Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области
12:15 17.12.2025 (обновлено: 12:18 17.12.2025)