Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области

Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области - РИА Новости Крым, 17.12.2025

Армия России освободила Герасимовку в Днепропетровской области

Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выбили украинские формирования из населенного пункта Герасимовка в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны.Накануне российские военные освободили Новоплатоновку в Харьковской области. Также на этой неделе военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль поселок Песчаное Днепропетровской области. Бойцы также усилили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Варваровка Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

